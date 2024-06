El Consell ha pagado 95.000 facturas por 700 millones a cuenta del FLA en un mes

El Consell ha pagado en un mes 95.000 facturas por valor de 700 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) habilitado por el Gobierno a inicios de mayo. La cifra evidencia la sed financiera de la Generalitat, que desde que el Ministerio de Hacienda activara este mecanismo de auxilio el pasado 6 de mayo ha echado mano de casi un tercio del montante total (2.200 millones, la mayor cantidad de toda España) para pagar facturas acumuladas en los cajones, que alcanzaban los 2.400 millones en febrero, fecha de la última actualización. Para el PSPV, sin embargo, el ritmo es demasiado lento dado el atasco y evidencia la "incapacidad" del Ejecutivo de Carlos Mazón para "gestionar y ejecutar inversiones".

Los recursos que pone el Gobierno a disposición de la Generalitat a través del FLA no son transferencias al uso sino créditos que permiten a las autonomías con problemas de liquidez endeudarse en condiciones ventajosas. La responsable de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, detalló este miércoles esas operaciones ejecutadas hasta el momento, "destinadas a pagos pendientes de todas las conselleries", y se mostró confiada en que este mes se pueda afrontar otro pago "de este importe o superior", ya que todavía quedan 1.500 millones a disposición de la Generalitat. Merino justificó no haber pagado más facturas a cargo del FLA por la "tramitación muy larga" que requiere el proceso.

La responsable de la caja pública también pidió tiempo para desatascar la cuenta 413, donde se acumulan los pagos no satisfechos y que rondan los 2.400 millones de euros. Admitió que las cifras actuales "no gustan" al Consell pero defendió que la situación heredada tras la "ineficiente" gestión del Botànic "no se soluciona en 10 meses": "Con el tiempo volverán a su sitio", prometió sin dar plazos concretos.

"Asfixiados" pese a los adelantos

Además, Merino confirmó que, tal como informó este diario, además de los 2.200 millones del FLA el Consell ha recibido por adelantado del Gobierno 1.400 millones de la liquidación del sistema de financiación de 2022, que se abona en julio y que este año asciende a 2.600 millones de euros, para paliar esos problemas de liquidez. Pese al anticipo concedido por Moncloa, que no se había hecho público por la Generalitat, la titular de Hacienda no alteró el discurso y mantuvo el tono reivindicativo ante el Gobierno, a quien volvió a acusar de "asfixiar" financieramente a la administración valenciana.

"Sí, ha llegado el anticipo. Y sí, por supuesto que confirmo que sigue existiendo una situación deficitaria provocada por el Gobierno de España respecto a la tesorería de la C. Valenciana, sin duda. Incluso a pesar del anticipo, que no es un anticipo sino dinero que deberíamos tener desde el principio del año", defendió Merino, que añadió a esos agravios el maltrato estructural del sistema de financiación y la no actualización de las entregas a cuenta, que "lastran" a la Generalitat con 90 millones de euros menos al mes. "La situación es totalmente achacable al Gobierno", insistió.

PSPV: Mazón, "mentiroso" e "incapaz"

En el PSPV la lectura es opuesta. El síndic socialista en las Corts, José Muñoz, señaló que los ingresos adelantados y los créditos vía FLA "demuestran el compromiso del Gobierno con la Comunitat Valenciana" y que "el problema de los valencianos es la persona que los gestiona", en referencia al president Mazón.

Para Muñoz, Mazón "ha reconocido que ha mentido a todos los valencianos durante meses y que ha recibido más de 3.600 millones de euros del Gobierno de España", unos recursos con los que, según el PSPV, "es incapaz de gestionar y ejecutar”. El socialista criticó que con 2.400 millones "de facturas en los cajones" siga habiendo "1.500 millones del FLA para pagar facturas parados" y exigió a Mazón que "deje de ser el jefe de la oposición de Génova y se convierta en el president de todos los valencianos"

Suscríbete para seguir leyendo