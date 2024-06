Jorge Rodríguez: "Con el PP nos hemos casado por dinero, no por amor"

El alcalde de Ontinyent y presidente de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, se ha convertido en uno de los protagonistas de la política autonómica tras el acuerdo entre su partido y el PP que sacó a los socialistas de la Diputación de Valencia. Hasta el punto de que no descarta presentarse a las elecciones autonómicas en 2027 bajo la marca de Unió Municipalista, la plataforma de partidos independientes que está impulsando junto a otros partidos.

Así lo ha transmitido en la entrevista emitida esta mañana en Les Notícies del Matí, de À Punt. El expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV, partido al que pertenecía hasta el caso Alquería en 2018, del que finalmente fue absuelto, deja abierta la puerta abierta a las elecciones. Se lo planteraría, por ayudar, aunque señala que no cree que fuera el mejor candidato.

Puentes rotos con el PSPV

Durante la entrevista, Rodríguez ha dejado claro que la ruptura con el PSPV ahora mismo tiene poco margen de reversión. Cabe recordar que Ens Uneix, con una única diputada en la corporación, gobierna junto con el PP. Los resultados de las elecciones hace un año dejaron un escenario de equilibrio total, con 15 diputados para PP y VOX y otros 15 para la suma de PSPV y Compromís. No hubo acuerdo con la izquierda y finalmente acordó un equipo de gobierno con el popular Vicent Mompó, con Natàlia Enguix, de Ens Uneix, como vicepresidenta.

Hoy por hoy, la vía del reencuentro entre los antiguos compañeros socialistas parece cerrada. ¿Se puede descartar la censura? “Nunca es descartable, romperíamos solo si entrara Vox y si el PP nos toma el pelo con lo acordado”, ha trasladado el alcalde de Ontinyent sobre un hipotético cambio en la diputación, donde su partido tiene la llave. El exdirigente socialista ha reconocido que con el PP no hay afinidad ideológica: “Con el PP nos hemos casado por dinero, no por amor”, ha dicho sobre el acuerdo de gobierno, cifrado en 15 millones en inversiones para Ontinyent y la Vall d’Albaida.

Críticas al PSPV

Sobre la falta de acuerdo en las negociaciones de hace un año con la izquierda, Rodríguez ha abundado en la idea ya expuesta en este periódico hace unos días: “Pedimos a PSPV y Compromís la presidencia seis meses para Natalia, hasta rehacer puentes con el PSPV”.

Además, el alcalde de Ontinyent se ha mostrado crítico tanto con su antiguo partido como con la actual secretaria general, con quien ha marcado distancias: “No me ha gustado como han elegido a Diana Morant, la ha puesto Sánchez, no se lo ha ganado”; “Morant no puede apoyarse en los que llevaron a Ximo a la derrota”; “El PSPV tiene una travesía importante por delante”, ha dicho en diferentes momentos.