Leire Pajín : "Nos jugamos el tipo de sociedad, el modelo democrático y de convivencia"

Donostiarra de nacimiento y benidormense de adopción, tras llegar junto a su familia -sus padres, maestros de escuela, y su hermana mayor- a la capital de la Costa Blanca cuando apenas tenía siete años de edad... Y ahora, residente en Barcelona, donde vive desde hace unos años, tras pasar anteriormente por ciudades como Madrid y Nueva York. Una ciudadana del mundo que, como recuerda, habla valenciano y también euskera, aunque con menos fluidez que de joven. Eso sí, pese a ser "ciudadana del mundo", regresa a casa siempre que puede en busca del calor de los suyos. De hecho, está durmiendo en la casa familiar, en Benidorm, en esta campaña del 9J, salvo que la agenda marcada por Ferraz, que para eso es un fichaje directo del PSOE, se lo impida.

"Nos jugamos el tipo de sociedad, el modelo democrático y de convivencia" / C. Pascual

Leire Pajín (1976) ha vuelto a la primera línea de la política activa, tras doce años centrada en su labor profesional, para ser la "ocho" de la lista del PSOE a las elecciones europeas, que encabeza una buena amiga de Pajín, la ministra Teresa Ribera. Asegura que su regreso a la escena mediática responde al actual contexto político, y también a una llamada directa de Pedro Sánchez. "Nos vamos a jugar el tipo de sociedad que hoy conocemos, el modelo democrático y de convivencia. Eso fue uno de los elementos que pesó mucho en mi decisión de volver. También el hecho de que en esa candidatura fuera gente con la que yo he trabajado muchos años, como Teresa Ribera o como Iratxe García. Y también es importante al suponer algo coherente con mi trayectoria profesional internacional", señala Pajín desde el parque de l’Aigüera.

Y es que la candidata a las europeas, durante estos doce años fuera de la política activa, ha sido directora de Desarrollo Internacional en IS Global y presidenta de REDS (Capítulo español de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-UNSDSN), donde también fue miembro del consejo estratégico y liderazgo, entre otras ocupaciones.

Su trayectoria política es similar, en cuanto a años, incluyendo su etapa de ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010-2011), donde se aprobó la ley antitabaco que sacó el humo de bares y restaurantes. Previamente, fue secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España (2004-2008). También tuvo escaño en el Congreso y en el Senado. En lo orgánico, a nivel de partido, Pajín fue secretaria de Organización del PSOE (2008-2010), entre otros cargos de relevancia, como vicesecretaria general del PSPV-PSOE.

Su "compromiso político" nace poco después de llegar a Benidorm, aún en el colegio público en el que estudió. "Era la primera ley que permitía representantes de estudiantes y yo me presenté a las elecciones", rememora la ahora candidata a las europeas, quien añade que esa trayectoria tuvo continuidad en su etapa formativa: "El Consejo de la Juventud de Benidorm, el Consejo de la Juventud de Alicante y el Consejo de Alumnos en la Facultad fueron momentos de mucho aprendizaje, y campañas electorales casi mucho más difíciles que las de ahora". Con apenas 23 años ya fue parte de una lista electoral con el PSOE. Fue para el Congreso. "Perdimos, pero ahí empezó un proceso de cambio interno en el PSOE, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero".

Ahora, un cuarto de siglo después, ambos están de nuevo bajo los focos, desde posiciones distintas: uno como expresidente y otra como candidata. "Del presidente Zapatero siempre he aprendido a hacer política desde la discrepancia de ideas, pero respetando al adversario y escuchando a quien no piensa como tú", apunta la benidormense, quien no pierde ocasión, durante la charla por las calles de la capital turística: "Son las elecciones europeas seguramente más decisivas que hemos vivido desde que tenemos derecho a votar en Europa. Nos jugamos seguir avanzando por una Europa más democrática, más solidaria, que sea capaz de decidir en plena crisis. Las decisiones que hoy tomemos van a hipotecar el futuro de nuestros hijos".

Alianza histórica

Pajín insiste en que "la composición de la Cámara y del Gobierno europeo va a depender mucho de lo que pase el próximos 9 de junio y eso puede romper las alianzas históricas que ha habido entre socialdemócratas, democristianos y liberales, que han permitido gobiernos progresistas".

Entre los retos que están sobre la mesa para la próxima legislatura, la candidata socialista explica por qué la seguridad está entre las prioridades: "Es muy importante analizar que después de la construcción de la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, seguramente estamos en el momento con más conflictos de los últimos tiempos y cada vez más cerca de nuestras puertas. Lo que está ocurriendo en Ucrania y Gaza pone de manifiesto que la Unión Europea tiene que asentar unas bases de trabajo por la paz", prosigue Pajín desde Benidorm, quien considera que Europa "tiene que extender todos sus mecanismos diplomáticos para intentar ser un acicate de paz y de prosperidad porque esa es la mejor garantía de la seguridad".

En su discurso no pasa de puntillas por otro asunto de calado, como es el debate migratorio. "En esta legislatura, al menos se ha conseguido que haya una concepción de la gestión migratoria común y que esto no es algo solo de los países más fronterizos con los países africanos, sino que debe ser una política común de la Unión Europea, que responda de forma conjunta y compartida". Eso sí, "dicho esto", Pajín resalta que "hay quien le interesa profundamente abordar el tema migratorio para intentar sembrar xenofobia", en alusión a la derecha, "para sembrar miedo y para ganar votos". "Es bueno hablar desde la serenidad, desde la necesidad de hacer políticas que fortalezcan las capacidades de los países para gestionar bien la inmigración y al mismo tiempo se sea solidario y se entienda que la Europa envejecida va a necesitar de mano de obra joven para sobrevivir y para sostener su estado del bienestar".

Sobre otro asunto en el que ha anclado su campaña la derecha, como es el campo, Pajín subraya que "el sector agroalimentario en España es uno de los principales". "Somos muy conscientes de que el cambio climático, que es una realidad que algunos intentan negar, está limitando los recursos disponibles, los recursos hídricos, la fertilidad de la tierra y, por tanto, es muy importante abordar el reto de la agroalimentación desde el conocimiento y la consciencia de esos recursos limitados, y gestionar esos recursos para garantizar una sostenibilidad agroalimentaria". La socialista reconoce que "en esa transición hacia lo verde, hacia una economía descarbonizada, hay que estar muy atentos a sectores que puedan necesitar recursos para modernizar los regadíos o la forma de cultivar".

Respecto al debate del agua, y a los ataques a la candidata socialista por su posición frente al trasvase Tajo-Segura, la benidormense resalta que Ribera "ha conseguido, por ejemplo, generar un nuevo modelo energético en plena crisis por la guerra en Ucrania y además hacer una excepción de la que, por cierto, el Partido Popular se reía". "Es una mujer respetada y escuchada a nivel internacional, que en todas las cumbres del clima es una de las voces más autorizadas y más escuchadas. Una mujer llamada a tener un rol fundamental en el próximo gobierno europeo", agrega la "ocho" del PSOE.

