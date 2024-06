Jugando con climogramas

Algunos modelos a un plazo razonable plantean que pueden llegar lluvias por fin al este y sudeste de la Península. No me lo creeré hasta que no pase porque en los últimos meses pasa lo siguiente en los modelos de predicción: primero, a una semana, marcan lluvia moderada e incluso fuerte; en un segundo momento, cuando faltan horas lo dejan todo en algo débil; después vuelven a marcar algo a una semana; por último, lo débil que iba a caer queda en nada.

Los climogramas son simplificaciones de una realidad climática en la que anotamos en columnas los mm de precipitación mensual y en las líneas la temperatura media en grados, también mensual, pero multiplicada por dos. A falta de un cálculo preciso de la evaporación, lo de multiplicar por dos lo hacemos para poder determinar los meses secos, aquellos en los que la línea mensual de temperatura queda por debajo de la columna de precipitación. Estos climogramas deben hacerse con series de 30 años en los que el observatorio que nos dé los datos de precipitación también nos dé la temperatura. La falta de series largas, con continuidad en la misma ubicación, y no digo el mismo municipio, sino la misma estación meteorológica, hace que me conste que muchos climogramas no sean muy precisos. En cualquier caso, el otro día me puse a jugar, por así decirlo, con climogramas de distintas estaciones de mi localidad de residencia, Alcoi. Para ello me puse a comparar periodos distintos, aunque no cumplieran la casi imposible regla de los 30 años con las mismas estaciones termopluviométricas, para detectar que, en efecto, apenas notamos cambios en el total de precipitación caída, aunque el reparto mensual cada vez le da menos protagonismo a octubre, pero cada vez hay más meses secos porque la temperatura media sube en todos ellos. Aunque todo sea un juego, una simplificación, debe quedar claro que la lluvia es cada vez menos efectiva, y eso que no podemos incorporar en un climograma el tema del viento o de la forma de precipitar.