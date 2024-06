Jorge Martí (La Habitación Roja): «Europa es un proyecto que hay que cuidar, como la democracia»

Jorge Martí, líder del grupo valenciano La Habitación Roja, vive desde hace años a caballo entre Valencia y Noruega. El estado nórdico no está integrado en la UE, pero es Europa en términos sociales, económicos y culturales.

¿Cómo se ve España desde más allá de la frontera norte?

En España hay una crispación política que no veo en la política noruega. Aunque siempre hay crítica y debate, no se llega a esos límites en las formas que estamos viendo aquí. Incluso en el equivalente a lo que sería Vox, a la gente que dice ciertas barbaridades los apartan de la primera línea. El debate político es más civilizado en ese sentido. Las noticias internacionales son las mismas, pero tengo la sensación de que hay un punto humanista. Ves muchas noticias sobre la tercera edad, sobre sanidad, la infancia, sobre temas de mujer. Es un poco más amable todo.

Pertenecer a los dos polos del continente, dos culturas diferentes, ¿le hace valorar la idea de Europa -‘unidos en la diversidad’- o le distancia de ella?

Tanto mi mujer como yo fuimos Erasmus. El año pasado, en unas jornadas sobre el proyecto, uno de los responsables decía que mi familia era un ejemplo de construcción europea. Habíamos sido universitarios, habíamos estudiado en otro país, habíamos hecho una mezcla de culturas. Erasmus ha creado una conciencia. He cruzado Europa para llevarme mis pertenencias hasta Noruega conduciendo. Una de las cosas que siempre me ha dejado huella es el hecho de que no haya fronteras. Da una sensación de unidad.

Atravesar Europa también muestra las diferencias.

Conforme vas hacia el norte, hay una serie de cambios progresivos, no sé si llamarlo más civismo. También es cierto que a mayor desarrollo humano y mayor desarrollo económico, se abre la puerta a que la gente piense en cosas en las que no piensas cuando no tienes tus necesidades cubiertas. El reciclaje, por ejemplo. Donde vivo es increíblemente efectivo, modélico y asumido por todos. Nadie piensa que es un timo. Me parece que hay cierto espíritu colectivo que yo admiro. También he aprendido, a fuerza de vivir fuera, las cosas buenas de España. Tenemos un montón de cosas muy buenas, muy positivas. Y una imagen estereotipada de autocrítica. Creo que desde fuera nos ven mejor que nosotros. Siempre hemos tenido cierta baja autoestima.

Usted que es músico, ¿ve el «Himno de la alegría» un título adecuado para este momento? No sé si sería mejor ‘Indestructible’, como la canción de La Habitación Roja.

‘Indestructible’ es en realidad una especie de himno a la vulnerabilidad. Uno se cree indestructible, pero al final no lo es tanto. Todo es vulnerable, todo hay que cuidarlo. Creo que Europa es un proyecto común, nos ha traído bastante prosperidad. Me parece que las nuevas generaciones tampoco son conscientes de cómo era vivir antes. Con fronteras y con diferentes reglas. Nos ha traído muchas cosas buenas. Es un proyecto común que hay que cuidar todo el tiempo, todos los días, como la democracia. A veces tenemos la creencia de que una vez conquistas derechos ya son irrenunciables. La historia nos muestra que puede haber momentos en los que se va para atrás y que en los grandes avances siempre hay fuerzas de resistencia. Son tiempos muy convulsos, muy complicados.