Polémica por un ejercicio de la Ebau de Inglés: "No hay solución correcta"

La polémica por la Ebau 2024 se instala ahora en el examen de Inglés. En concreto en el ejercicio A.4.1 relativo al texto A de la prueba. Dos centros han presentado quejas a la comisión de materia de las Ebau ya que aseguran que ese ejercicio no tiene ninguna respuesta válida.

Educación asegura que los especialistas en la materia lo están estudiando y que darán una respuesta oficial pronto en función de lo que decidan. En caso de estar mal, la regla es puntuar positivamente al alumnado.

La pregunta tiene una puntuación de 0,5 puntos sobre 10, y es relativa a un texto sobre la influencia de las redes sociales e influencers. En el primer párrafo se contiene la siguiente idea (evidentemente en inglés). "Las publicaciones e interacciones frecuentes ayudan a que los influencers sean más fáciles de identificar para los fans, y dan a los seguidores una sensación de familiaridad. Muchos influencers también logran establecerse como expertos o autoridades en sus temas incluso sin la acreditación de investigadores".

El ejercicio pedía responder al estudiante continuando el siguiente enunciado: "la interacción frecuente en línea...": a) ayuda a los influencers a conocer a sus seguidores, b) ayuda a los influencers a identificar a sus fans, c) es útil para que los influencers sean apoyados por expertos.

Sin embargo, como ha adelantado el diario Las Provincias ninguna de estas opciones es correcta porque quienes "identifican" son los fans a los influencers, y no al contrario. Lo lógico es que las opciones se hubiesen expresado al revés, algo que ha provocado confusión en algunos alumnos.

Error también en Matemáticas

El examen de Inglés no ha sido el único polémico este año, la comisión de Matemáticas II de la Ebau reconoce que enunció mal un ejercicio del examen, provocando que fuera imposible de hacer correctamente. Según el comunicado emitido este viernes, este ejercicio se puntuará más favorablemente al alumnado y se valorará "positivamente el procedimiento seguido por los estudiantes, derivado de un razonamiento matemático correcto" aunque el ejercicio esté mal.

El problema en cuestión es el 4, que pide calcular varias ecuaciones y coordenadas de los vértices de un cuadrado. Un ejercicio que podía ser asequible... salvo porque no es un cuadrado, sino un rectángulo, lo cual altera el resultado final y hace que sea imposible de resolver si el alumnado opta por hacerlo utilizando distancias.

Así, los criterios de evaluación de la prueba cambian, ya que algunos estudiantes resolvieron el ejercicio como un cuadrado y otros como rectángulo. En ambos casos se tendrán en cuenta "los métodos utilizados" y el procedimiento matemático siempre que sea correcto.

Como explicaron ayer varios docentes a Levante-EMV y reconoce la comisión "algunos métodos matemáticos pueden llevar a la conclusión de que el problema no tiene solución si se considera estrictamente que la figura es un cuadrado. Esta conclusión, derivada de un razonamiento matemático correcto, será reconocida y puntuada correctamente".

Varias estudiantes consultadas por este periódico también señalaban la dificultad de este ejercicio en concreto en el examen, y de hecho contaban en una entrevista hecha ayer en la facultad de Informática de la Politècnica, que el profesorado tuvo que repetir el enunciado varias veces para que los estudiantes comprendieran el ejercicio ya que no lograban hacerse con un resultado lógico.

Cambiar el examen

Pese a la queja, una correctora del examen niega que se trate de un error, de hecho explica que varios días antes de la Ebau se celebró una reunión para repasar los criterios de corrección en la que nadie habló acerca de este ejercicio.

Más allá del supuesto error, varios correctores claman por la necesidad de renovar la prueba de inglés. "No puede ser que se deje totalmente de lado el listening y el speaking. ¡Son lo más importante! Al final un joven lo que necesita es eso, hablar y entender el idioma, y no saber extraer ideas en un texto para rellenar un test, el examen debería centrarse más en estas dos cuestiones", cuenta la correctora (que prefiere no desvelar su identidad).

