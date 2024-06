Oposiciones docentes: "Conseguir una plaza significaría tener estabilidad laboral por fin"

Un total de 404 tribunales evaluarán a 16.372 personas —6.144 personas en Alicante, 2.154 en Castellón y 8.074 en València— que han hecho el primer examen para optar a una de las 1.865 plazas fijas como docente en las escuelas públicas que se ofertan en el proceso de oposiciones para maestro de Infantil y Primaria de este año. La segunda prueba, de supuesto práctico, será el próximo sábado día 15.

Este sábado se ha celebrado la primera fase de un examen que marcará el futuro de miles de docentes en la Comunitat Valenciana y se ha hecho en la víspera de unas elecciones europeas, lo que ha obligado a cambiar de ubicación algunos tribunales que otros años se habían instalado en ciertos colegios para ser sede de tribunal al estar estos con el material preparado para la jornada electoral, según explicaron algunos de los opositores.

Así han empezado las oposiciones a Infantil y Primaria en Valencia / Eduardo Ripoll

Claudia se ha presentado por segunda vez en Torrent (la primera fue en 2022) para optar a una plaza en la especialidad de música. La opositora critica que la sensación general tras los últimos cambios en el proceso era de «descontrol».

«Han querido cambiar el proceso y asemejarse al que siguen en Cataluña pero no nos han dado instrucciones claras. Vamos a llegar el sábado que viene al supuesto práctico y aunque sabemos los criterios generales de la prueba, todavía hay dudas por resolver», lamentaba. Además, ella que hace la especialidad de música señala que «somos la única que tenemos más pruebas» y en su caso, «todavía no sabemos cuándo vamos a hacer las pruebas de tocar y cantar». Por contra, sí reconoce que este año al llegar reunieron a todos los opositores y les explicaron cómo iba a funcionar el día, «lo que nos tranquiliza, la verdad».

Tras hacer el examen está tranquila, pero incide en que «al final todo depende de cómo lo evalúe el tribunal». Para ella conseguir una plaza es «asegurarme una estabilidad laboral en lo que me gusta» y también un reconocimiento al esfuerzo y los sacrificios que hacen los opositores cuando se preparan para pruebas de este tipo. «Es difícil, pero si la pudiera conseguir sería maravilloso».

Por especialidades, se ofertarán 548 plazas para Infantil; 517 para Primaria; 182 para Inglés; siete para Educación Física; 41 para Música; 188 para Audición y Lenguaje y 382 para Pedagogía Terapéutica. A Infantil, precisamente, es a la especialidad de Mari Carmen. Al igual que Claudia, era la segunda vez que se presentaba a las oposiciones tras hacerlo la última vez que hubo, en 2022. Una edición que contó con 19.000 inscritos para 1.228 plazas. El descenso de inscritos en las oposiciones de 2024 se explica por el proceso de estabilización por concurso de méritos que tuvo lugar en 2023 con 2.667 plazas.

"Me he quitado un peso de encima"

Mari Carmen es clara: «Me he quitado un peso de encima», señala. Ella se ha examinado en el CEIP Clara Campoamor de Alaquàs y aunque iba «nerviosa», «nos han recibido con carteles de ánimo y chucherías».

En su caso, la primera jornada ha sido «larga y tediosa» pues los procesos de comprobación se han alargado y no han comenzado a examinarse hasta las 10:25 (el examen empezaba a las 9). Señala que las comprobaciones son positivas para que luego no haya problemas. Mari Carmen opina que el proceso de las bolas debería cambiar porque lo deja a la suerte del tribunal que te toque. «Es muy subjetivo». Con todo, Mari Carmen está contenta. «La satisfacción personal que tengo me tranquiliza», zanja.