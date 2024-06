La Generalitat evita 1.200 ciberataques a organismos y empresas en solo 5 meses

Campaña de correos con enlaces fraudulentos de la Agencia Tributaria

El Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Hacienda que dirige la vicepresidenta Ruth Merino, está siempre en permanente alerta. Creado en 2007 como una apuesta de la Generalitat por la seguridad de la información en los sistemas de la red autonómica, proporciona servicios y apoyo para prevenir ataques digitales, pero también trabaja en la promoción de las buenas prácticas cibernéticas. En su portal pueden seguirse toda clase de consejos, así como advertencias. Como ejemplo, el pasado 29 de mayo se alertaba de la detección de una campaña de correos electrónicos fraudulentos, que fingiendo una notificación de un reembolso de impuestos, contenía un enlace a un falso formulario de la Agencia Tributaria donde se solicitan los datos personales».

Se trataba de correos con una estructura similar en cuyo remitente figuraba Agencia Tributaria, pero la dirección no tenía ninguna relación real con el organismo público.

Aunque se comprobó que actualmente que la página ya no está activa, desde el CSIRT CV se aconseja que de recibir un correo electrónico como el descrito no se conteste, no se interactúe con el enlace y menos que se rellene ningún tipo de formulario además de eliminar el correo inmediatamente y ponerlo en conocimiento de expertos.