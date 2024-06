El TSJ admite a trámite el recurso de Compromís contra el decreto de admisión escolar del Consell

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitió a trámite el recurso de Compromís contra el decreto de admisión escolar de PP y Vox. Así lo ha anunciado el portavoz de Educación de la coalición valencianista, Gerard Fullana, en Las Corts. Piden la suspensión cautelar del decreto.

Compromís pide la suspensión cautelar del decreto que permite que los centros otorguen un punto en base a los criterios que decidan. Punto que puede servir para resolver más del 60 % de solicitudes que empatan en la admisión escolar. Según adelantó Levante-EMV, más de 50 centros escolares han usado este punto en la admisión escolar para discriminar a inmigrantes y parados.

"Ya advertimos de que este punto podía generar situaciones racistas, y ya ha sucedido con los centros que solo admiten a los alumnos nacidos en la Comunitat Valenciana, también hemos visto que solo se acepte a familias que participen en la vida parroquial o evitar que familias que estén en el paro sus hijos puedan ir a estos centros", criticó Gerard Fullana.

Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas en una imagen de archivo / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El portavoz de Compromís explicó que el tribunal está pendiente de la respuesta de conselleria para una posible suspensión cautelar en los próximos días. "Divide a los niños según donde hayan nacido o sus recursos económicos familiares" criticó Fullana.

Gobierno y concertada piden rectificar

La admisión escolar funciona por un sistema de puntos entre los que cuenta la renta, tener un hermano en el centro o la proximidad. Hasta ahora las familias se veían limitadas a elegir los centros de su barrio, pero la actual conselleria ha eliminado las barreras geográficas con la implantación del distrito único, que permite elegir cualquier colegio de València u otra ciudad. Sindicatos y oposición han criticado que varios estudios de la OCDE o la UV advierten de que este modelo aumenta la brecha entre el alumnado rico y pobre, además de la segregación escolar.

Una de las medidas más polémicas es que los centros tienen derecho a dar un punto en la admisión en base a criterios objetivos. Conselleria dio 22 criterios a elegir, aunque podían incorporar algunos nuevos si tenían el visto bueno de Educación. Había dos opciones, o dar 4 requisitos y otorgar el punto a las familias que cumplieran uno -que es lo que ha hecho la mayoría- o dar solo un requisito. Según publicó Levante-EMV, más de 50 colegios públicos y concertados usaron su punto en la admisión escolar para discriminar a inmigrantes y parados, otros lo usan para admitir solo a los nacidos en la C.Valenciana o a los que participen en la vida parroquial (acreditado por el párroco).

Mochilas del alumnado de una escoleta infantil. / Levante EMV

Ante esto, el Ministerio e Educación envió una carta a Conselleria la semana pasada en la que criticaba que este decreto de admisión levanta "discrepancias con la normativa básica". Conselleria quita importancia a la polémica y explica que se trata de solo un punto, frente a los 7 que se dan por renta o familia monoparental.

"Los colegios estamos para educar en valores a los niños ¿Qué ejemplo damos si decidimos que no aceptamos a jóvenes de fuera? ¿O si no aceptamos a familias que estén en paro? ¿Qué valores son esos?". Son declaraciones de Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la C.Valenciana, que pidió el pasado viernes al conseller de Educación José Antonio Rovira que rectificara en su decreto de admisión de alumnado.

Investigación del Síndic

Pero la polémica del nuevo decreto no queda ahí. Recientemente se supo que el Síndic de Greuges investiga a la Conselleria de Educación por permitir que algunos colegios usen su punto extra en la admisión escolar (que desempatará más del 60 % de los casos) para "discriminar alumnos". El organismo independiente admitió a trámite la queja presentada por la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya que denuncia "las diferentes discriminaciones que permite la Conselleria de Educación con el nuevo decreto de admisión que dota de un punto la circunstancia específica en la baremación de la solicitud de plaza".

No se trata de todos los centros, ni mucho menos. Como explican las Ampa, "aunque centenares de centros educativos han decidido no dar un punto por circunstancias específicas, otros, tomando cómo referencia el documento enviado por Conselleria, han ido más allá y han decidido favorecer situaciones familiares que no respetan el principio de acceso en condiciones de igualdad a las familias", criticó la Gonzalo Anaya.

Suscríbete para seguir leyendo