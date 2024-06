Denuncian recortes en las ayudas de la Dependencia a alumnos con necesidades especiales

Aseguran que los afectados "son apenas 10 personas" pero la Dirección General de Dependencia y Personas Mayores ha decidido hacer una instrucción al respecto. La nueva norma afecta a los alumnos que reciben una beca MEC del Ministerio de Educación por Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) (para sufragar apoyos y terapias que el colegio debería tener y no tiene) y también perciben la Prestación Vinculada al Servicio (PVS), una de las ayudas del sistema de la Dependencia más demandas, ya que implica que la conselleria entrega un dinero para servicios sanitarios privados que no están disponibles en el sistema público. La conselleria ha visto duplicidades en estas dos ayudas, principalmente en el servicio del logopeda. Y por ello ha realizado una instrucción que, sin embargo, no hace referencia a este único servicio, sino que es genérica y ha alertado a entidades y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad al entender que la instrucción conlleva recortes en el sistema de ayudas a la Dependencia.

Y es que en la instrucción se especifica que la beca del ministerio "es análoga a la PVS" y por ello "su importe se deberá deducir del importe de la citada prestación de dependencia". El texto hace referencia al anexo 1 del decreto 102/2022 que regula la ayuda en función de un número de horas contratadas para "Terapia ocupacional, Atención temprana, Estimulación cognitiva, Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, así como Apoyos personales, atención y cuidados en Viviendas Tuteladas supervisadas o asimiladas".

"La medida perjudica a las familias con menos recursos" «Las becas MEC que concede el ministerio para alumnos con necesidades especiales se conceden bajo dos premisas: el nivel de renta y que el colegio carezca de los recursos que necesita el alumno. Y esto está avalado por distintos informes. Y luego están las ayudas del SAAD para otro tipo de terapias. No son ayudas duplicadas, son ayudas complementarias», explican desde la Plataforma Defensa TEA desde donde, además, apuntan que la instrucción «a quien perjudica es a las familias con menos renta», por lo que calificaron la medida de «antisocial».

Las becas MEC para alumnos con necesidades especiales, por su parte, estipulan una serie de conceptos de ayudas para "enseñanza, transporte, comedor, residencia, libros y material didáctico, resto de niveles de la enseñanza post-obligatoria, reeducación pedagógica o del lenguaje y subsidio de una cuantía fija para gastos decarácterr general".

La instrucción indignó al sector de la discapacidad. Es más, desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana emitieron un comunicado en el que solicitaban "una revisión de esta instrucción" para que "eliminen la deducción de las becas MEC y otras ayudas educativas de las prestaciones de dependencia". Dos días después, el Cermi emitió un nuevo comunicado en el que aseguraba que sus alegaciones habían sido tenidas en cuenta y que las ayudas de la beca MEC "no deben ser consideradas como prestaciones sociales dentro del SAAD, excepto en el caso de la ayuda para la reeducación pedagógica o del lenguaje" y que así constará "en una nueva versión de la instrucción". La nueva versión, sin embargo, aún no se ha publicado.

La directora general de Dependencia, Beatriz Simón, explica a Levante-EMV que la repercusión de la instrucción a efectos prácticos en "mínima" ya que "solo afecta a facturas del logopeda. Es decir, no se puede presentar una factura con ese concepto en la beca MEC y en la PVS, pero son muy pocas las personas que se ven afectadas. Lo hacemos para dar instrucciones concretas a las direcciones territoriales para poner orden en el caos que dejó el Botànic". Además, enmarcó en las elecciones europeas las críticas realizadas a la instrucción.