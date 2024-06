"Tenemos que conseguir que no se pierda ningún órgano para salvar más vidas"

"Tenemos la suerte de tener la sanidad pública, universal y gratuita, en la que el trasplante no cuesta nada ni para el donante ni para el receptor". Así, con agradecimiento, hablan Loli Martínez y Antonio José Valls. Ambos tienen 50 años. Ambos "volvieron a nacer" gracias a un trasplante cardiaco que les salvó la vida; hace 11 y ocho años, respectivamente. Y ambos destacan la importancia de donar órganos. La valenciana es una sociedad solidaria, pero su deseo es que "no se pierda ningún órgano para que pueda vivir más gente".

Este miércoles se celebró el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. En eso, la Comunitat Valenciana es un ejemplo. El 2023, la autonomía se convirtió en una de las regiones líder en el mundo en cuanto a donantes y trasplantes, con un récord histórico de 609 trasplantes y 274 donantes. Y, en los cinco primeros meses del 2024, los números crecen respecto a los máximos históricos del pasado ejercicio. Entre enero y mayo, la autonomía ha realizado 294 trasplantes de órganos, 75 más que en el mismo periodo del pasado año; y 132 donaciones, 11 más.

Tras los números, hay personas y familias. Por eso, aprovechando la conmemoración de este día, la Asociación Valenciana de Trasplantados de Corazón (Avatcor) y la Asociación de Trasplantados Hepáticos de la Comunitat Valenciana (AETHCV) instalaron ayer dos mesas informativas para concienciar sobre la importancia de donar órganos, en la entrada del hospital La Fe y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de València (UV). El objetivo: no perder ningún órgano, como reivindican Loli y Antonio José.

Miembros de Avatcor en la mesa informativa en la UV. / L-EMV

"Somos un ejemplo en el mundo", asegura Jaime Tormo, presidente de Avatcor, a la vez que señala que España es "un país muy solidario". La mayoría de personas dicen que sí a donar, el porcentaje está en el 84 %, pero resalta que "todos somos potenciales donantes". Para concienciar, recoge las palabras de Beatriz Domínguez, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes: "Todos tenemos más papeletas de ser receptores que donantes. Todos podemos salvar vidas".

La vida tras el trasplante

Loli recibió un trasplante tras un infarto agudo de miocardio cuando tenía 40 años. Entró en código cero y estuvo 19 días esperando un corazón. Al final, pese a las dificultades por su grupo sanguíneo (B), hubo un donante. "Fue complicado porque no quieres que nadie muera, pero sabes que si no fallece nadie, no vas a seguir viviendo", relata. En su caso, fue esencial el apoyo psicológico. Para superar esta circunstancia y para normalizar su vida tras la intervención.

Antonio tuvo que esperar casi un año en la lista de espera hasta conseguir su trasplante. Sufrió un infarto con embolia. La intervención le salvó la vida, pero también se la cambió. Y tuvo que acostumbrarse a su nueva normalidad.

La medicación se ha vuelto importantísima en su día a día para evitar el rechazo del órgano; un tratamiento "muy caro" que "si tuviéramos que pagar, sería una ruina". Además, aunque físicamente parezca que están bien, viven con "dolor muscular y cansancio", tienen que protegerse extremadamente del sol, por el riesgo a padecer un cáncer de piel y controlar la evolución del riñón, un órgano que se debilita por la ingesta de fármacos.

Ni Loli ni Antonio han recuperado su vida laboral anterior. Ella se dedicaba a la enseñanza y él, a la soldadura. Ahora, han cambiado su ocupación: "Nos dedicamos a ayudar a la gente que pasa por lo mismo que nosotros", cuenta ella. Y añade: "La mejor terapia es conocer a otro trasplantado".

Grupos de apoyo

Para contar su historia, Antonio visita el hospital La Fe todos los martes, junto con otros tres miembros de la asociación, para visitar a las personas que están esperando un trasplante o que han recibido, recientemente, un órgano. Allí resuelven las dudas de los propios pacientes y de sus familiares: "A veces preguntan más ellos que los enfermos", reconoce.

Antonio José y Loli en la sede de Avatcor con motivo del Día Nacional del Órgano. / L-EMV

Entre las principales dudas, está el tema de la sexualidad. Les preocupa a ellos y, especialmente, a ellas. Tras un trasplante cardiaco, el médico recomienda no quedarse embarazada. "A mí, me lo calificaron como imposible", relata Loli. De hecho, en València no conoce a ninguna mujer trasplantas que se haya quedado embarazada.

