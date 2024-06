Mazón: "Esta victoria es un respaldo a las políticas del cambio y un aviso claro a Sánchez"

El PPCV de Carlos Mazón ha ganado las elecciones europeas en la Comunitat Valenciana. Es la cuarta victoria seguida que consiguen los populares valencianos bajo el liderazgo del president de la Generalitat tras el doblete del 28M (autonómicas y municipales) y el triunfo del 23J. Los conservadores repiten como primera fuerza y lo hacen sin mostrar apenas síntomas de desgaste tras su primer año de gobierno con Vox, ya que registran unos índices de apoyo muy similares a los cosechados en las autonómicas de hace poco más de un año. Así lo entiende el propio Mazón, que en su primera intervención para valorar los resultados ha señalado que estos suponen un "respaldo a las políticas del cambio" desplegadas por su Ejecutivo y un "claro aviso" a Pedro Sánchez.

El PP de Mazón mejora ligeramente el rendimiento del PP de Alberto Núñéz Feijóo a nivel estatal y logra casi dos puntos más de apoyos, aunque la misma distancia con los socialistas. Los resultados nacionales confirman que los populares enviarán a un representante valenciano a Bruselas, Esteban González Pons, mientras la presidenta de la patronal del calzado, la independiente Marián Cano, tendrá que esperar a movimientos posteriores en las listas.

Al 99,97 % del escrutinio, el PP ha obtenido en la Comunitat Valenciana 704.738 votos, un 35,85 % del total de las papeletas, lo que supone mantener un nivel de apoyo casi idéntico al de las últimas autonómicas (36,2 %), que ya fue el más alto desde 2011. La brecha con el PSPV, que en este lapso ha cambiado de liderazgo, se reduce si se mira al 28M (rondó el 7 %) y crece respecto al 23J (2,7 %).

Si se comparan los resultados con las últimas europeas de 2019, siempre con asterisco porque coincidieron con las municipales, el PP de Mazón logra un crecimiento del 13,3 %, unos 180.000 votos más. Cruzando los datos con las de 2014, cuando se celebraron en solitario, son casi 200.000 papeletas más para el PP.

Los populares vuelven a pintar de azul el mapa valenciano y ganan en las tres provincias. Como ya sucediera hace un año, Alicante se confirma como el gran bastión del PP de Mazón, que recoge el 38,3 % de los sufragios y calca los resultados autonómicos. Aquí es donde Mazón se ha desplegado con mayor intensidad durante la campaña, con el agua y las políticas agrarias como gran reclamo. El PP mejora también en Valencia (34,37 % frente al 32,5 % de hace un año) y en Castellón salta del 34,85 % al 36,15 % tras un año gobernando.

Mazón vuelve a salir bien parado además si se cruzan las cifras autonómicas de este 9J con las conseguidas a nivel estatal por Feijóo, aunque menos de lo esperado por el PPCV. El barón valenciano recibe más respaldo que su líder nacional en porcentaje de voto, pero es apenas un 1 % cuando las proyecciones internas situaban al PPCV varios puntos por encima del nacional. Uno y otro logran casi la misma distancia con los socialistas, en torno al 4 % de votos.

Aval a la gestión con Vox

El énfasis en las rebajas fiscales, la reducción del gasto político y el tono reivindicativo ante el Gobierno central (con el agua, la financiación y las inversiones en infraestructuras como grandes ejes) cuajan entre el electorado valenciano y parecen pesar más que los primeros problemas de gestión que empiezan a aflorar en el Consell y los conatos provocados por Vox. La elección de Teresa Ribera, encargada de la política hídrica de Moncloa, como cabeza de lista del PSOE para estos comicios ha permitido al PP valenciano mantener esa beligerancia ante el Ejecutivo durante esta campaña. Una estrategia que sobre todo en Alicante, epicentro del problema del agua, parece haber dado réditos.

A los buenos resultados del PPCV hay que sumar los de Vox, su socio en el Consell, que con el 11,5 % de los votos empeora ligeramente sus últimos resultados autonómicos y del 23J pero resiste a nivel global. Juntos se combinan para un 47,3 % de las papeletas. El 28 de mayo este mismo bloque sumó el 48,9 % de los sufragios. Aunque no hay efecto luna de miel tras su primer año en la Generalitat, las cifras parecen avalar no solo a la figura del president Mazón sino a su gobierno de coalición con Vox, sobre todo teniendo en cuenta que ambas formaciones han puesto en marcha recientemente su batería legislativa, una enmienda casi total al Botànic.

"La C. Valenciana ha tirado del carro"

El ambiente en la sede autonómica del PPCV volvió a ser festivo, aunque no tuvo mucho que ver con el vivido en las noches electorales de 2023. Acudieron a seguir el resultado unas decenas de afiliados y simpatizantes y tampoco faltaron altos cargos del ejecutivo como la vicepresidenta Susana Camarero o la consellera de Hacienda Ruth Merino, así como los líderes del partido, con el secretario general Juanfran Pérez Llorca al frente.

Mazón, que siguió el recuento desde la sede autonómica, destacó la victoria "clara y contundente" de los suyos en las tres provincias, las grandes ciudades y municipios "históricamente de izquierdas" como Torrent, Gandia o Alzira. "El cambio avanza y se consolida", dijo el jefe del Consell, que interpreta la victoria como un "respaldo a las políticas del cambio" y un "aviso claro" a Pedro Sánchez.

El president sacó pecho de haber obtenido un apoyo "por encima de la media estatal" y que la autonomía haya sido "clave" en el triunfo nacional. "Hemos tirado del carro para la victoria de Feijóo sobre Sánchez", celebró para prometer que ahora toca "pisar fuerte en Europa".

El número dos del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, tomó antes la palabra y celebró la subida "muy considerable" de los populares, "el partido que más crece en la C. Valenciana", y sus triunfos no solo en las tres provincias sino en las tres capitales, las ciudades "más importantes" y otras que no ganaron el 28M como Gandia, Alzira o Elda. "Se suman a la política del cambio", apostilló.

Para Llorca, la victoria certifica "la confianza mayoritaria de la sociedad valenciana en las políticas del cambio" de Mazón. "En solo un año aventajamos al bloque del Botànic en 8,3 % cuando el 28M fue del 5 %", dijo como otra prueba de que el president "cuenta con la confianza de los valencianos para seguir con el cambio".