El PSPV se muestra "satisfecho" en el estreno de Morant

Estreno agridulce de Diana Morant como líder del PSPV. La lista de pros y contras se le puede quedar prácticamente idéntica a la ministra de Ciencia que podrá respirar aliviada. Los socialistas valencianos se quedan de nuevo como la segunda formación más votada de la Comunitat Valenciana, con 31,4 % de los votos. Es un punto menos respecto a las generales de hace un año, pero dos más que en autonómicas, y no logran recortar distancias con el PP de Carlos Mazón, que vuelve a ganarles la partida por tercera cita electoral consecutiva. Si bien, Morant puede presumir de brindar un punto más de apoyo que la media estatal del partido.

El efecto más pragmático de las elecciones es que el PSPV contará con dos representantes en el Parlamento Europeo. Serán Leire Pajín y Sandra Gómez, en lo que supone el regreso de la exministra y exvicesecretaria general del PSPV a la política activa y la salida de la todavía líder de la formación en València del consistorio de la capital del Turia después de dos candidaturas. Sus puestos estaban prácticamente garantizados al ir en el puesto 8 y 14 de la lista, respectivamente.

Pero el paso por las urnas tiene interpretaciones políticas que sobrepasan a las actas logradas en Bruselas. El de este 9-J ha sido el primer envite electoral de Morant como secretaria general del PSPV, formación que decidió mirar el vaso medio lleno. «Estamos satisfechos», dijo el portavoz del partido, Rubén Alfaro, que fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación pese a que Morant estaba en la sede siguiendo los resultados.

Los socialistas siguen el recuento de las elecciones europeas en València, este domingo. / Germán Caballero

Entre los motivos que esgrimen los socialistas para esa satisfacción está que en la Comunitat Valenciana es la autonomía donde gobierna el PP en la que menos distancia hay entre los socialistas y los populares. «Somos el partido que está capacitado para ser la alternativa», indicó Alfaro que insistió en el «sólido apoyo» que cuenta la formación, por encima del 30 % de los votos y señaló que "no hay efecto Mazón". La diferencia respecto a los populares en las autonómicas se ha acortado en tres puntos, hasta los cuatro, frente a los siete del 28M.

Primera prueba saldada

Sin embargo, el ambiente durante toda la noche en la sede no fue de fiesta sino más bien de calma tensa y cierto alivio una vez se conocieron los resultados definitivos. Los socialistas pierden un punto respecto a las elecciones general del 23 de julio, pero crecen dos respecto a las de mayo. En ambas ocasiones quedaron en segunda posición. Esta vez lo hacen a cuatro puntos del PP, uno y medio más que hace un año en las generales —aunque tres menos que en las autonómicas, con quien los socialistas insisten en compararse—, penalizados probablemente por del descenso de la movilización.

En julio, la posibilidad de un pacto de populares y voxistas en la Moncloa similar al que firmaron los dos partidos para componer el Ejecutivo autonómico impulsó la participación progresista. Este 9 de junio, tras un año del gobierno de PP y Vox en la Generalitat y en plena tramitación de la batería legislativa de ambas formaciones, como la ley de Concordia, esa arenga no ha acabado de propulsar a la federación que, no obstante, se muestra enchufada y con un mejor porcentaje de voto que el PSOE estatal. Los inicios nunca son fáciles y Morant sale airosa ante su primera prueba, que tiene ya en urnas un primer lema con el que ser la "alternativa": "No hay efecto Mazón".

