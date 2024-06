El PP lleva a las Corts una propuesta de ley para ampliar la Educación Especial

El problema no es de hoy, ni de ayer. La realidad es que los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana llevan años sin dar respuesta al drama que supone que un joven con discapacidad finalice su etapa educativa. La teoría marca que en ese momento, la persona pasará a ocupar una plaza en uno de los recursos asistenciales (centro de día, centro ocupacional...) pensados para la vida adulta. La realidad es que todas las plazas están ocupadas y las familias esperan años, con sus hijos e hijas encerrados en casa, a que les asignen una de esas plazas, cuando se queden libre.

El Botànic incluyó un apartado (en la resolución que dicta la organización de los Centros de Educación Especial para el curso 2023-2024) para incluir un programa de autonomía básica que permite a los menores permanecer un año más en el colegio. Y las familias afectadas llevan meses exigiendo a la conselleria que la dirección general de Inclusión Educativa lo ponga en marcha.

Sin embargo, desde la dirección general de Inclusión Educativa aseguran que ese programa «no se puede poner en marcha» y que esa instrucción «es contraria a ley» por lo que presuponen «mala fe al Botànic, que firma esta instrucción cuando ya ha perdido el gobierno para crear falsas esperanzas a las familias a sabiendas de que la ley estatal no permite que los alumnos de un Centro de Educación Especial continúen en el centro una vez cumplidos los 21 años, a no ser que formen parte de un programa formativo de cualificación básica adaptada al tener una discapacidad leve ya que entonces su etapa educativa se alarga hasta los 24 años».

«Hasta mi nombramiento, hace menos de un año, yo trabajaba con estos chavales en un CEE. No ha ce falta que nadie me explique el drama que viven las familias porque lo sé de primera mano. Este es un problema que viene de hace muchos años y me parece muy injusto y muy mal que el que fuera secretario autonómico, Miguel Soler, firmara una instrucción en la que abre la puerta a hacer un programa que sabe perfectamente que no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque la ley estatal, la LOMLOE, marca como edad máxima los 21 años para la etapa de educación especial. Nos hemos asesorado y hemos hecho muchas consultas y nos dicen que no podemos ir contra la ley estatal», explica la directora general de Educación Inclusiva, Rosario Escrig, sabedora de estar en el punto de mira de las familias.

En busca de una solución, Escrig asegura que el PP ha presentado ya en Les Corts Valencianes «una PNL para pedirle al Gobierno central que dé competencias a esta autonomía para ampliar la educación especial ante la falta de recursos asistenciales que hay. Es lo único que podemos hacer porque lo que sí que no podemos es ir en contra de una ley de rango superior».

El que fuera secretario autonómico de Educación y firmó la instrucción a la que se hace referencia, Miguel Soler, se echa las manos a la cabeza e invita a Escrig a demostrar «qué informe jurídico argumenta que es ilegal realizar un programa que permite ampliar la educación especial un año en determinadas circunstancias y de una forma concreta. Lo que firmamos se puede hacer. Es igual que cuando redujimos las ratios en ciertas localidades y nos llevaron a los tribunales porque era contrario a la LOMLOE. ¿Y qué dijo el tribunal? Pues que sí se podia hacer porque mejoraba el sistema educativo. Pues con esto, lo mismo. Pero todo lo que huela a Botànic, aunque sea una buena solución, lo rechazan».

Concentración el 19 de junio

Las familias, por su parte, se muestran desesperadas. Ante el fin de curso y la ausencia de soluciones, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de 22 Colegios de Educación Especial han convocado una concentración el 19 de junio, a las 10 horas, ante la Conselleria de Educación.

Además, le enviaron un escrito a la directora general de Inclusión Educativa en la que proponen una serie de soluciones entre las que destaca «incluir en el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de los Centros de Educación Especial la posibilidad de ofrecer proyectos formativos de enseñanza no obligatoria a los que puedan optar alumnos con un grado de discapacidad moderada, grave o profunda, que les permita a todos (independientemente de sus capacidades) permanecer en el sistema educativo hasta los 24 años» ya que «hay precedentes en al menos dos comunidades autónomas: Madrid y Canarias» y «aliviaría el grave problema actual de falta de plazas».