Enfrentarse a la Ebau con dislexia: "Somos ciegos a las faltas de ortografía"

Las personas con dislexia son ciegas a las faltas de ortografía. Para que el lector lo entienda, "es como si ves una palabra con todas las letras desordenadas, y una frase con las palabras también fuera de sitio. Parece que no, pero te va a costar mucho más leerlo, y sobre todo entenderlo".

Así lo explica Samuel Velasco, un joven de 17 años con dislexia que este año se ha enfrentado a la Ebau en València, y busca más de un 11 sobre 14 de nota para poder entrar a Psicología. Como Samuel hay pocos, ya que la mayoría de personas con dislexia no son diagnosticadas y muchas de ellas acaban en fracaso escolar.

Samuel, como todas las personas con dislexia, es más inteligente que la media aunque le cueste más leer y escribir. Y pese a serlo, nunca lo ha tenido nada fácil. La dislexia es el trastorno de aprendizaje más común, y se calcula que alrededor de un 10 % de estudiantes la podrían padecer, según la asociación Trenca-Dis. Hay muchísimos, por tanto, que no están diagnosticados. La mayoría acaba de fracasados escolares y una ínfima parte llega lejos en sus estudios.

Él tuvo la suerte de ser diagnosticado muy pronto, y desea lo mismo para el resto. "Muchos chicos tienen problemas de autoestima porque estudian 5 horas y sacan peor nota que el que ha estudiado una, o los profesores les dicen directamente que no valen. Pero en realidad no es su culpa, solo necesitan adaptación", cuenta Samuel. De hecho, para suplir este problema, las personas con dislexia desarrollan una capacidad de razonamiento mejor que la media, con lo que son, por lo general, más inteligentes.

Samuel Velasco, en uno de los descansod e los exámenes en la Ebau. / Germán Caballero

Al alumnado con dislexia frecuentemente se le castiga por "no esforzarse" o "no implicarse", cuando lo que late en el fondo es un trastorno de aprendizaje no diagnosticado. "A mi me lo detectaron muy pronto, pero imagínate lo frustrante que tiene que ser esforzarte muchísimo y estudiar sin descanso y sacar malas notas. Al final muchos acaban completamente desmotivados y piensan que no valen para estudiar, cuando la realidad es que son inteligentes", cuenta Velasco.

Adaptaciones

Conscientes de esta realidad, la Conselleria de Educación anunció recientemente que no penalizará las faltas de ortografía del alumnado con dislexia en la Ebau, eso sí, sólo en áreas no lingüísticas, que son todas las asignaturas menos castellano y valenciano. En estas tampoco se penalizarán las faltas arbitrarias -como confundir b y v en barco, por ejemplo- y solo les descontarán dos tercios. Lo mismo en Bachillerato (que cuenta el 60 % de la nota de acceso a la universidad).

A esto se le suma que tendrán 15 minutos más para realizar el examen, igual que al alumnado con déficit de atención. A las personas con problemas de visión se le facilitarán exámenes con tamaño de letra más grande. Todo esto provocó que el número de estudiantes que pidió una adaptación de examen se disparara un 41 % hasta 289 personas.

El primer problema que ve Velasco es que el número de adaptaciones es ínfimo respecto al supuesto 10 % de la población que sufre de dislexia. "No son facilidades, sin una forma de equilibrar el examen paraa que las personas con dislexia no partamos de una posición de desventaja. Sin las adaptaciones habría sacado mínimo dos puntos menos, y la diferencia entre un 8 y un 6 es no poder entrar a la carrera que quiero", explica Velasco.

Samuel en su habitación presentándose para las pruebas. / M.A.Montesinos

El joven también critica que los horarios no han sido los mejores en el primer año con adaptaciones en la prueba, y pide cambiarlos. "Entre examen y examen hay unos 30 minutos de descanso, y tienes que estar en la puerta 10 minutos antes. Si a nosotros nos dan 15 minutos más, tenemos solo 5 minutos para salir y volver a entrar. Creo que sería mejor empezar los exámenes antes para que no se solapen esos descansos y podamos descansar lo mismo que todos", explica el estudiante.

Confundir signos

En su caso, uno de los problemas es confundir el signo de + y - en Matemáticas. Pese a todo, ha desarrollado trucos con los años "intento escribir los símbolos mucho más grandes que los números, y aún así a veces me pasa. No es que no sepa hacer el problema, es que simplemente me equivoco de símbolo, y eso a veces significa fallar todo el ejercicio y que se te vayan varios puntos por faltas", cuenta el joven.

Enfrentarse a la selectividad con dislexia. Samuel, estudiante que tiene este trastorno. / M.A.Montesinos

Samuel explica que durante esta Ebau también ha tenido la oportunidad de conocer a otras personas con trastornos parecidos al suyo en las aulas de apoyo. "He podido hablar con gente que vive lo mismo que yo, y eso me ha parecido muy divertido", explica Velasco.

