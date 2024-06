Posturas radicales

Asisto a un debate para celebrar el día del medioambiente el pasado 5 de junio. Creo que es fundamental que la ciencia participe de estos encuentros ciudadanos para ir mostrando los avances que se van alcanzando en la investigación de cuestiones ambientales y, en estos momentos, sobre todo, climáticas. Presento un balance de luces y sombras en la gestión ambiental de mi ciudad. Porque hay también aspectos positivos que hay que señalar, por supuesto. No todo es negativo ni desastroso. Aunque es verdad que es tanto lo que hay que activar para mejorar la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático que cualquier logro se queda corto. Para mi sorpresa, en el debate dos intervenciones rebaten los aspectos positivos destacados, pero por propia creencia, sin aportar datos y con malas formas en su exposición. Las típicas intervenciones en las que el interviniente quiere destacar que sabe más que nadie y menosprecia lo de los demás. El auditorio es básicamente progresista, de izquierdas, algunos de corrientes más extremas. Estoy acostumbrado al debate y a la corrección de propuestas e ideas propias cuando hay argumentos y datos científicos detrás. Eso es la base de la ciencia: el debate, la crítica fundada. Pero comienza a ser molesto presenciar este tipo de intervenciones donde domina la víscera sobre la razón. Reitero aquí las dos cuestiones que se pusieron en duda, sin datos: mi ciudad tiene garantizado el abastecimiento domiciliario de agua en cantidad y calidad, y, asimismo, la calidad del agua marina frente a la costa es buena, con algunos momentos de pérdida de la misma por vertidos incontrolados. Sigo defendiendo estas dos afirmaciones con datos para su argumentación. Lo ocurrido me hace reflexionar sobre la necesidad que tiene la izquierda -o cierta izquierda- de abandonar posturas extremas, sin datos científicos que las avalen, en materia ambiental; la necesidad de reconocer lo que se hace bien, aunque no sean “los míos” los que gobiernen; la necesidad de aportar propuestas realizables, racionales de mejora de los problemas ambientales. Por supuesto, hay quien desde la izquierda lo está haciendo bien, con estos supuestos, razonando de forma constructiva no criticando al tuntún. Si no es así, se corre el riesgo de perder el favor ciudadano en el discurso ambiental. Y de ir apartando a la ciencia de esta manera torpe, chapucera, de defender lo ambiental con experiencias propias, con opiniones, pero sin verdad científica detrás.