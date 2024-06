Compromís se conjura para aglutinar la izquierda valenciana tras el fiasco de Sumar

Parafraseando a un dirigente político valenciano, este martes Compromís dejó claro que se casó con Yolanda Díaz por dinero, y no por amor. El matrimonio de conveniencia fue bien para la formación valencianista, que ha logrado un eurodiputado, Vicent Marzà, al atar en la negociación previa el número 3 de esta candidatura confederal, en la que también estaban Más Madrid, els Comuns o Izquierda Unida. Pero tras la fiesta, no se sienten interpelados ni por las llamadas a compartir los bienes en régimen de gananciales -IU reclamaba ayer rotar esas actas de diputado- ni a colaborar en los intentos para resucitar este proyecto ni ningún otro más allá del embalse de Contreras.

Esto, poco más o menos, es lo que queda claro tanto de lo que apuntó ayer la diputada en el Congreso Àgueda Micó en sede parlamentaria como de las reflexiones de los líderes históricos de la formación consultados por este diario: un resumen del paisaje después de la batalla a la izquierda del PSOE y en pleno proceso de refundación de Compromís.

Àgueda Micó: Autonomía

"No hemos formado parte ni formaremos parte de ninguna reagrupación a nivel estatal de la izquierda española. Somos un proyecto político de estricta obediencia valenciana que hemos demostrado capacidad de colaborar y cooperar desde la horizontalidad, de igual a igual, con otros proyectos estatales pero manteniendo nuestra autonomía e independencia", manifestó Micó en rueda de prensa en el Congreso. Eso sí, Micó anima en que ese proceso de reflexión y fortalecimiento de Sumar salga bien, pero son los partidos que forman parte de este proyecto los que tienen que ver cómo se “repiensa” Sumar “para continuar adelante”.

La reagrupación en la que piensa Compromís es otra, dentro del territorio valenciano. “En Compromís, y lo he dicho siempre, pensamos que el proyecto político aglutinador de la izquierda valenciana somos nosotros. Y somos un proyecto político abierto, que tiene la capacidad de colaborar con otras fuerzas y la sociedad civil organizada y queremos continuar siendo con generosidad y los brazos abiertos ese proyecto político que vertebre a la izquierda valenciana y le plante cara al gobierno de Mazón”, señaló la portavoz.

Pasqual Mollà: más generosidad, menos personalismo

Micó aplaudió la decisión de Díaz de apartarse, un acto de “dignidad política”. También lo aplaude Pasqual Mollà, fundador de Compromís por la rama de Iniciativa. En su opinión, los resultados se explican por el contexto: el plebiscito planteado por la derecha contra Sánchez. “Son malos resultados pero no un desastre absoluto. El espacio político continúa estando ahí”. Ahora bien: ¿Hay “empatía y unidad” para consolidar ese espacio? “Pienso que no y hay que aprovechar estos tres años por delante para recuperar algo de todo esto. El espacio progresista que no está en la socialdemocracia clásica necesita dosis de pragmatismo, generosidad y política, por encima de tanta persona. Ese espacio es un vivero de ‘personitas’”, añade.

Morera: 'Espai valencià de progrés'

La renuncia al personalismo es una idea en la que muchos coinciden. “Creo mucho en la cooperación, en buscar consenso y acuerdo por encima de la competición, que es el elemento prioritario de la cooperativa Compromís, por desgracia no lo ha entendido mucha gente. Yolanda como persona creo que es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nunca el Gobierno, pero el error original fue ‘Magariños’ y la falta de cooperación con las fuerzas políticas españolas”, señala el senador Enric Morera, exlíder del Bloc y fundador de la coalición.

¿Y qué hay de Compromís? Morera coincide con Micó. “He defendido que Compromís ha de hacer su camino, un Compromís más amplio, más plural, en el concepto del ‘espai valencià de progrés’, que continúa siendo actualísimo y dio pie a Compromís. No puedes competir en lugares donde hay una fuerza política consolidada. Eso no es plurinacional, eso es otra cosa. Has de respetar las fuerzas autóctonas que al mismo tiempo han de hacer un esfuerzo de amplitud, de integrar, de cooperar… y hay que hacer un Compromís Plus. Y buscar alianzas con los que puedas compartir ideas y valores a nivel estatal. Pero sin competir como creo que ha pasado en Sumar”.

Miquel Real: Generar alianzas

Miquel Real, exjefe de gabinete de Mónica Oltra y referente en Iniciativa, recuerda: “Fui el único en la ejecutiva que votó en contra de ir con Sumar a estas elecciones. Nunca he estado de acuerdo. Creo que era un error”. ¿Qué lecciones extrae de los resultados del domingo? “Si esto pone algo en claro es que Compromís tiene un suelo que está aguantando bien aún pero elecciones tras elecciones se debilita. El problema no es tanto Compromís como el refuerzo del bipartidismo y la instalación del pensamiento de derechas que es el que se ha de combatir. Y para hacerlo hay que recomponer puentes, generar alianzas cada vez más amplias y más abiertas, cerrar heridas y tener liderazgos claros que hagan propuestas claras alternativas e ilusionantes, que creo que es lo que está fallando. Y esto se hace desde cosas existentes y buscando alianzas, y no con experimentos que viene a veces casi dirigidos mediáticamente”.

Joan Ribó: Sin organización, fiasco

El exalcalde de Valencia Joan Ribó es uno de los dirigentes que está trabajando en el futuro de Compromís. Y también extrae conclusiones del fiasco de Sumar: “Creo que es importante ir a un modelo más pensado en unas formas organizativas que en una persona. En la ejecutiva de Compromís estábamos reflexionando sobre la necesidad de articular Compromís como una federación de partidos donde se conjugue la pluralidad y la eficacia en la gestión. Las cosas, donde hay organización, funcionan; donde no hay organización, a veces no tanto. Nuestra apuesta es por estructurar nuestra formación política”. Y añade: “Es el momento de organizar: las personas pasan. Nos hemos dedicado mucho a pensar en liderazgos y ahora toca más pensar en organizaciones, que tienen que tener sus portavoces, sus líderes, pero ahora lo importante para Compromís es trabajar en una federación estable, plural, democrática y eficaz”.

Mónica Oltra emerge de nuevo como «solución» pero para recomponer la izquierda española Han pasado ya setenta días desde el archivo de la causa contra Mónica Oltra. Y mientras unos esperan que anuncie su regreso a la primera línea política valenciana, sea cual sea el formato, otros se suman al club de los que la esperan, pero esta vez como solución a los problemas que vive el espacio político a la izquierda del PSOE. Ayer, horas después de que Yolanda Díaz anunciara que deja el liderazgo de Sumar, varias tertulias radiofónicas y comentaristas de actualidad situaban a Oltra como la dirigente que podría recomponer un espacio marcado por las heridas y desconfianzas que se han ido generando entre los partidos durante estos años. De momento, todo su entorno se mantiene en la línea de estos dos meses: a la espera de que sea ella misma quien rompa su silencio. Mientras tanto, continúa con su actividad profesional como abogada.

