Un sector del PP prepara una cena para "celebrar" la absolución de Camps

Minutos después de que la Audiencia Nacional absolviera a Francisco Camps y tres exconsellers de la última pieza por contratos con el caso Gürtel, el expresident compareció ante los medios de comunicación para reivindicar su gestión, su inocencia y su vuelta a la política. Sus actos públicos quedaron constreñidos a esa rueda de prensa, una serie de entrevistas (con enganchón incluido en À Punt) y un almuerzo con Eduardo Zaplana, de ahí que un sector del PP afín al exjefe del Consell le esté preparando una cena de "celebración".

"Se está organizando a través de diferentes colectivos como el Foro 2020, rotarios, amigos y sociedad civil en general, una cena celebración de las 10 absoluciones (y definitivas), de Paco Camps y de muchos otros compañeros del PP", señala el mensaje que está circulando por diferentes chats de cargos, militantes y simpatizantes del PPCV al que ha tenido acceso este periódico, si bien, las 10 absoluciones no son correctas porque Camps ha logrado dos absoluciones y tres archivos de un total de cinco causas. El resto, hasta la decena que contabiliza Camps, se trata de investigaciones en las que se le ha citado como testigo o se le nombraba en informes de la policía judicial.

Entre quienes promueven la cena que será el próximo jueves 4 de julio en València está el Foro Populares 2020, una organización presidida por el exsenador y exlíder del PPCV, Pedro Agramunt, y de la que también participa el propio Camps, que se fundó en 2020 para conmemorar los 20 años de la primera mayoría absoluta de José María Aznar y que pretende "reivindicar lo mucho bueno que hizo el PP gobernando en ciudades, autonomías y en España, especialmente en la Comunidad Valenciana".

"No es un acto político"

"No es un acto político", avisa la convocatoria que circula en los chats de mensajería instantánea, una advertencia que sirve para que el encuentro no se concentre simplemente en personas vinculadas directamente al partido sino para que se anime a "amigos, familiares o gente" en la que se piense que le "gustaría asistir". Lo que todavía no se sabe es ni el lugar ni el precio.

Tampoco se sabe qué predicamento tendrá la convocatoria en la cúpula del PPCV. Los populares han reivindicado la absolución de Camps desde el primer momento, especialmente como arma arrojadiza contra la izquierda a quien le reclama pedir perdón por el "calvario judicial" del expresident. Su líder, Carlos Mazón, no ha aclarado si rehabilitará a Camps en algún cargo y ha señalado que se esperará a que la sentencia sea definitiva para devolverle el carné del partido. Mientras tanto, hay quien le organiza una cena.