Rovira: "Vamos a eliminar cualquier punto que discrimine en la admisión escolar"

"Vamos a eliminar cualquier punto que discrimine en la admisión escolar". Es uno de los titulares que ha dejado el conseller José Antonio Rovira, que fue entrevistado este jueves en À Punt, antes del pleno del Consell.

Durante la entrevista, el titular de Educación recordó que se están revisando los puntos polémicos que los centros dieron discreccionalmente en la admisión escolar. "No se puede poner que el alumno haya nacido en la C.Valenciana, o que ambos padres trabajen. Esos puntos serán nulos", aseguró Rovira.

El conseller volvió a recordar que se trata de solo un punto en la admisión frente a los 7 que se otorgan a las familias con rentas bajas, y criticó que la oposición quisiera "hacer el problema más grande de lo que es". Cabe recordar que, según estudios de la UV, el 60 % de las solicitudes de alumnado empatan, con lo que este punto otorgado discreccionalmente por los centros, puede ser la llave para la admisión de las familias y un posible mecanismo para que los centros filtren a su alumnado.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, en las Corts / José Cuéllar/Corts

Muchos de los centros concertados usaron este punto para premiar a los familiares antiguos alumnos del centro, algo que el conseller ve con buenos ojos. Sin embargo, reconoce que hay centros que "han ido demasiado lejos otorgando este punto a antiguos alumnos de cualquier centro de la misma entidad en todo el mundo". Este es otro de los puntos que van a anular.

Herencia recibida

El departamento de Campanar ha vivido abonado a la polémica en su primer año de Gobierno, y Rovira achaca muchos de los problema a la herencia recibida por el anterior Gobierno del Botànic, especialmente al tiempo que estuvieron en funciones. "Trabajaron más en el mes y medio que estuvieron en funciones que en 8 años de Gobierno", aseguró Rovira.

En ese mes y medio se firmó la delegación de competencias del Plan Edificant para 15 centros, unas obras que la actual conselleria paralizaría al criticar que la ex consellera Raquel Tamarit trató de beneficiar solo a ayuntamientos de su cuerda. Ahora mismo los ayuntamientos han recurrido a los tribunales para tratar de recuperar las obras para la construcción de su colegio que, en muchos casos, llevaban varios años peleando.

Otra orden que aprobaron en funciones fue la de plantillas que preveía la contratación de 5.000 docentes en dos años. Conselleria de Educación informó hace dos semanas a los sindicatos que había denunciado la orden (precisamente por haber sido aprobada por el anterior Gobierno tras haber perdido las elecciones) y que no la iba a cumplir. Sin embargo, esto no significa que no se vaya a contratar profesorado nuevo, el conseller afirma que el año que viene habrá 1.000 docentes más en el sistema educativo público valenciano, la mayoría de ellos de FP, al aumentar también la oferta.

La huelga de educación en València, en imágenes / Germán Caballero

Implantar el programa electoral

Estas medidas (entre muchas otras, como la implantación del distrito único escolar) le costaron a Rovira ser el primer miembro del Consell al que le han hecho una huelga. Sin embargo, el responsable de Educación defiende que "nosotros solo estamos implantando nuestro programa electoral, que fue votado por la mayoría de los valencianos en unas elecciones en las que tuvimos la mayoría".

Rovira volvió a deslizar la sospecha sobre la huelga educativa calificándola como "huelga política" y repitiendo que no cree que fuera "casualidad" que se convocara con la campaña de las elecciones europeas a las puertas. También denunció la presencia de "esteladas catalanas, que no sé qué hacían en una manifestación educativa" en las protestas. Este diario, que cubrió in situ las protestas durante todo el día en la ciudad de València no pudo acreditar la presencia de estas banderas.

Mochilas a la entrada de una clase de Educación Infantil. / Marta Fernández/ Europa Press

Libertad educativa

Durante la entrevista, se preguntó al conseller sobre la última novedad de la ley de libertad educativa, la posibilidad de que el alumnado pueda hacer el examen en castellano en una asignatura no lingüística vehiculada en valenciano y viceversa. Para Rovira, era necesario dar esta "libertad" ya que muchos alumnos no se expresan del todo bien en alguna de las dos lenguas y eso les podía penalizar en el examen.

Finalmente se preguntó sobre si existía también esta posibilidad en los exámenes de una asignatura vehiculada en inglés, a lo que Rovira afirmó que no alegando que es "lo que han recomendado los expertos". Es decir, los exámenes de materias impartidas en inglés tendrán que realizarse en inglés.

Ebau y enfermera escolar

El Gobierno aprobó recientemente el decreto para la nueva Ebau competencial que entra en vigor a partir de 2025. Las autonomías del PP han desarrollado en paralelo una campaña para "homogeneizar" la prueba en toda España, ya que como defendió Rovira "si un alumno valenciano puede ir a estudiar a Zaragoza no tiene sentido que los exámenes de la Ebau se corrijan con distintos criterios en un sitio y en otro". El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo anunció que las autonomías del PP (que aglutinan al 70 % del alumnado de España) llegarían a un acuerdo después de las elecciones europeas.

Por último el conseller Rovira recordó que el curso que viene entrará en vigor la figura de la enfermera escolar. En concreto serán 300 profesionales que atenderán los colegios en un área desde todos los centros de salud. "Aunque quisiéramos contratar una para que estuviera en cada centro no podríamos porque no encontramos enfermeras", apunta Rovira.

Suscríbete para seguir leyendo