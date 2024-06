Educación prevé contratar 1.000 docentes para el curso que viene, la mayoría de FP

La Conselleria de Educación presentó este jueves a los sindicatos una propuesta para el próximo curso 2024-2025 con un incremento de plantillas de cerca de 1.000 docentes, la mayoría en FP. El curso actual finaliza con 68.086 docentes en activo y la previsión para el curso que viene es que sean de alrededor de 69.000.

La propuesta presentada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy "incluye mejoras que no estaban contempladas en el acuerdo denunciado", según un comunicado de Conselleria. Se refiere a la orden de plantillas que el Botànic firmó cuando estaba en funciones y que preveía la contratación de 2.000 docentes este curso y 3.000 el que viene. Educación denunció la orden al considerarla ilegal, por haberse firmado cuando PSPV y Compromís habían perdido las elecciones.

Pese a todo, Rovira negó en todo momento las acusaciones de "recortes" sobre todo por parte de los sindicatos, y defendió que iba a haber un aumento de plantillas. Así ha sido, finalmente serán (tras negociar con los sindicatos) unos mil docentes los que se incorporarán al sistema educativo público valenciano el curso que viene, la mayoría en FP al ser la enseñanza que más aumenta la oferta.

Herencia recibida

El departamento de Campanar ha vivido abonado a la polémica en su primer año de Gobierno, y Rovira achaca muchos de los problema a la herencia recibida por el anterior Gobierno del Botànic, especialmente al tiempo que estuvieron en funciones. "Trabajaron más en el mes y medio que estuvieron en funciones que en 8 años de Gobierno", aseguró Rovira en una entrevista este jueves en À Punt.

En ese mes y medio se firmó la delegación de competencias del Plan Edificant para 15 centros, unas obras que la actual conselleria paralizaría al criticar que la ex consellera Raquel Tamarit trató de beneficiar solo a ayuntamientos de su cuerda. Ahora mismo los ayuntamientos han recurrido a los tribunales para tratar de recuperar las obras para la construcción de su colegio que, en muchos casos, llevaban varios años peleando.

Otra orden que aprobaron en funciones fue la de plantillas que preveía la contratación de 5.000 docentes en dos años. Conselleria de Educación informó hace dos semanas a los sindicatos que había denunciado la orden (precisamente por haber sido aprobada por el anterior Gobierno tras haber perdido las elecciones) y que no la iba a cumplir. Sin embargo, esto no significa que no se vaya a contratar profesorado nuevo, el conseller afirma que el año que viene habrá 1.000 docentes más en el sistema educativo público valenciano, la mayoría de ellos de FP, al aumentar también la oferta.

Estas medidas (entre muchas otras, como la implantación del distrito único escolar) le costaron a Rovira ser el primer miembro del Consell al que le han hecho una huelga. Sin embargo, el responsable de Educación defiende que "nosotros solo estamos implantando nuestro programa electoral, que fue votado por la mayoría de los valencianos en unas elecciones en las que tuvimos la mayoría".

Refuerzo de plantillas

En la mesa de este jueves se indicó a los sindicatos que para la Conselleria de Educación el punto de partida a la hora de elaborar las instrucciones de determinación de plantillas es la orden que el anterior Gobierno derogó de forma ilegal, teniendo en cuenta las plantillas actuales e incorporando algunas novedades.

Entre estas novedades destaca el incremento de la dotación de recursos humanos del Programa de la Mejora de los centros (PAM); la creación de puestos de maestros para las Escuelas Infantiles de 0-3 años de titularidad de la Generalitat (se va a dotar de un maestro más); dotación de las horas necesarias para cubrir las horas de dedicación a cargos directivos de maestros de Educación Infantil en CEIPS (implica 36 maestros más); e incremento de profesorado de FP, medidas que los sindicatos ven con buenos ojos.

Además, está previsto un incremento de personal no docente en los centros educativos: educadores de educación especial, técnicos de gestión educativa, fisioterapeutas, educadores sociales, auxiliares de gestión en CEIPS, y personal de PAS en IES, lo que supondrá un aumento de personal de 465 puestos de trabajo.

Necesidad de los centros

McEvoy destacó que "este incremento de profesorado se ha realizado atendiendo a una distribución equilibrada y derivada del estudio de las necesidades reales de los centros educativos”.

Así, recordó que el acuerdo firmado el pasado año por el anterior Gobierno valenciano “es considerado nulo de pleno derecho” por la Abogacía de la Generalitat, porque debería haber sido una Orden y porque lo suscribió un gobierno en funcione. Por otra parte, McEvoy explicó que muchos de estas plazas "ya estaban creadas para estas finalidades pero se crearon como si formaran parte del acuerdo de plantillas".

