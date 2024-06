PP y Vox tumban una iniciativa en Corts en apoyo a València como capital verde y Catalá no vota porque "le ha entrado una llamada"

PP y Vox han tumbado este jueves en las Corts una Proposición no de Ley presentada por Compromís en apoyo de València como capital verde europea sin el voto de María José Catalá, diputada autonómica y alcadesa de la ciudad implicada. Fuentes parlamentarias populares detallan que el rechazo a la PNL se debe a que los valencianistas no aceptaron sus enmiendas para instar al Gobierno a declarar la capitalidad como Acontecimiento Excepcional de Interés Público, algo que consideran "irrenunciable", y a la abstención de los diputados de la coalición en el Congreso este martes.

En la pantalla donde se resume el resultado de la iniciativa han aparecido 52 escaños en rojo (los de PP y Vox votando en contra) y uno en blanco, el de Catalá. Según explican desde su entorno, la alcaldesa de València no ha emitido su voto por que "le ha entrado una llamada" y en ese momento justo ha tenido lugar la votación. No es una abstención, que tiene su propio botón.

Votación de la PNL de Compromís, con el escaño de Catalá en blanco. / Levante-EMV

"La alcadesa, igual que el president Carlos Mazón, defienden la Capitalidad Verde en todos sus puntos y muestra de ellos son la inversión que se está haciendo. La PNL de Compromis era para blanquear su abstención del martes", explican fuentes municipales.

Igualmente, recuerdan que Catalá "ha votado a favor de la capitalidad desde que estaba en la oposición, defiende la capitalidad siempre y ha exigido en el ayuntamiento y en el Congreso que se declare Acontecimiento de Interés Público" algo que "Compromís ha rechazado" en las Corts, dicen en referencia a esa negativa a incorporar la enmienda del PP. En todo caso, evitan aclarar qué hubiera votado Catalá de no haber tenido ese despiste por la llamada recibida.

Un no voto "deliberado" y "cobarde", dice la oposición

La diputada de Compromís que registró la PNL, Paula Espinosa, ha puesto el foco en ese escaño en blanco de Catalá. Para la valencianista, "lo que demuestra con su no votación y con el voto en contra de PP y Vox es que no está liderando la ciudad de València ni el proyecto de capitalidad verde simplemente porque no se creen lo que están haciendo".

Para Espinosa, "Vox está arrastrando al PP a negar también el cambio climático" al dar "la espalda" a este tipo de proyectos. Por ello, considera "decepcionante" que Catalá "no haya tenido capacidad de liderazgo" para que el grupo popular votara a favor.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que la no votación de Catalá ha sido una decisión "deliberada" y ha pedido al president Carlos Mazón que "aclare la posición política" de su formación al respecto a nivel autonómico y municipal.

Para Muñoz, "no es de recibo" que la alcaldesa de la ciudad, "que debería posicionarse a favor" de la iniciativa, no vote. Algo que ha achacado a que "tiene miedo a su propio partido" y que ha considerado "un acto de cobardía" que va "contra los intereses de València.

