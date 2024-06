El Consell renuncia al plan de unificar en un solo día las oposiciones a funcionario

No habrá exámenes unificados en las oposiciones a funcionario de la Generalitat de 2024, como planteó el Consell a los sindicatos hace pocas semanas. La dirección general de Función Pública puso esta posibilidad encima de la mesa de negociación sectorial con el objetivo de evitar que los aspirantes pudieran concurrir a varias pruebas de una misma Oferta Pública de Empleo (OPE), una práctica muy extendida y que complica la reducción de la temporalidad entre los empleados públicos porque las plazas descartadas tienen que ser cubiertas, por ley, por personal interino. Según confirman fuentes de la Conselleria de Hacienda a este diario, el Ejecutivo valenciano ha renunciado a esta opción, que no gustaba a los sindicatos, y no la planteará en la reunión informativa prevista para este viernes.

Cuando una persona concurre en paralelo a varios exámenes de una misma OPE y obtiene más de una plaza, escoge la que más le beneficia pero no pierde ese derecho ganado en las otras pruebas y es poseedora también del resto de puestos laborales. Lo más habitual es que solicite excedencias en las plazas descartadas, que tienen que ser cubiertas por interinos. Es decir, por un trabajador temporal sin su plaza consolidada y que impide reducir esa temporalidad en la plantilla como busca la Generalitat.

Ante este escenario, Función Pública sondeó la posición de los sindicatos ante esa posible condensación de pruebas y recibió un rechazo unánime. Esta medida la aplican desde hace años algunas comunidades autónomas y algunos ministerios como el de Justicia con el mismo fin. Algunas fuentes sindicales apuntaron en su día que la vía que más gustaba al Consell era una unificación por similitud de plazas. Por un lado, las oposiciones a los grupos funcionariales (A1, A2, B, C1 y C2) y por otro, las ingenierías superiores y técnicas, ya que son los casos que generan más duplicidad de opositores por la similitud de los temarios.

Incluso a nivel interno se llegaron a hacer estudios sobre la viabilidad logística de esa unificación de pruebas, ya que se podrían superar los 20.000 asistentes en una sola jornada y un mismo lugar. Tras el testeo de esas capacidades organizativas, que fue positivo, ahora se descarta implementarla por lo menos durante este 2024 en lo que parece un guiño del Consell a los sindicatos y a sus propios trabajadores públicos.

Así han empezado las oposiciones a Infantil y Primaria en Valencia / Eduardo Ripoll

Siempre según las fuentes sindicales, la Generalitat también expuso en esas reuniones la opción de que los candidatos mantengan la autonomía para concurrir a cuantas pruebas quieran, pero que estén luego obligados a elegir una única plaza y renunciar al resto. Esto permitiría a la administración cubrir esas vacantes con un trabajador fijo y controlar así esa fuente de temporalidad. Esta opción, adoptada por autonomías como Galicia, no está descartada oficialmente, si bien genera dudas entre los sindicatos por su legalidad.

Batalla contra la temporalidad

Aunque no ha prosperado, no es el primer cambio de calado que plantea la nueva dirección general de Función Pública para reducir la temporalidad. Según cifras de la propia Generalitat, hasta el 45 % de los trabajadores públicos de la administración autonómica son eventuales. Una tasa heredada del anterior Consell y que agitan como prueba de que aquellos métodos no cumplieron con los objetivos de reducir la temporalidad, que la Unión Europea obliga a situar en el 8 % a finales de 2025.

La primera gran modificación llegó con el diseño de esta OPE, donde se eliminó la reserva de plazas para promoción interna para enfado de los sindicatos. De esta forma, más de 1.000 de las casi 1.200 plazas que se adjudicarán este año se hará por oposición libre, sin puntuar experiencia previa ni méritos, mientras que apenas 218 serán para esa mejora de condiciones de los trabajadores con plaza ya ganada.

