Mazón confirma que estudia fórmulas de colaboración público-privada en el transporte

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que no descartan fórmulas de colaboración público-privada en relación al transporte, "siempre buscando la mayor efectividad, la mejor movilidad y la mejor optimización de los recursos públicos". Como publicó Levante-EMV, el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes y número dos de la consellera que dirige Salomé Pradas, anunció el jueves pasado en un simposio nacional sobre contratistas que la Generalitat aboga por la gestión privada del transporte público como senda a explorar en los próximos años.

Al respecto, Mazón ha sostenido en Alicante que abogan "por el sentido común y por la mejor manera de gestionar los servicios públicos". "Es habitual recurrir a la experiencia privada y recurrir a fórmulas de colaboración público-privada. No estamos cerrados a ellas y es verdad que estamos estudiando nuevas fórmulas que pueden verse si finalmente los estudios lo aconsejan y si son mejores y nos ayudan a economizar, si nos ayudan a ser más ágiles o no", ha recalcado.

"No estamos cerrados y cuando estamos en estudios técnicos para nuevas estructuras no se descarta. Nunca lo hemos hecho, por principios, por convicción, pero sobre todo por eficacia, la colaboración público-privada", ha expresado. En la misma línea, ha insistido en que "no se descarta" esta posibilidad en función de los datos técnicos que recopilen.

"Instintos privatizadores"

El PSPV tras conocer las declaraciones del presidente ha reclamado la comparecencia de la consellera Salomé Pradas en las Corts para que de cuenta de las "intenciones" de privatizar el transporte público. Además, anuncia la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias.

La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, Mª José Salvador, insta a Mazón a "abandonar los instintos privatizadores" del transporte público. "No están buscando mejorar el servicio, sino hacer una dejación de funciones", alerta en declaraciones remitidas a los medios.

"Hay que evitar a toda costa el modelo privatizador que ya llevo a cabo en sanidad o en la gestión de las ITV", ya que "el modelo de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) está funcionando muy bien y hay un alto grado de satisfacción entre los usuarios", reivindica.

Además, la también exconsellera de Obras Públicas pregunta a Mazón si "va a prorrogar el transporte gratuito para los menores de 31 años que finaliza este mes y del que se están beneficiando miles de usuarios y usuarias en la Comunitat Valenciana".

europa press

14/06/2024 15:26:04