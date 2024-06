La mejor alumna de la Ebau: "Estudiaré Traducción porque me apasionan los idiomas"

"Esto es muy fuerte. Se siente irreal. Cuando me han dado la noticia he saltado y he llorado con mi madre". Marta Zvorygina Teruel está a unas centésimas de la perfección. Ha sacado un 13,9 sobre 14 en la Ebau de 2024, la mejor nota de los 24.148 estudiantes que se han presentado a la fase general de las pruebas.

Esta estudiante del IES Francesc Gil de Canals confiesa sentirse abrumada y muy contenta. Dice que no para de recibir llamadas para felicitarla, de periodistas para entrevistarla, y de sus amigos con mensajes de cariño diciéndole que "es una máquina". "Ellos se lo creían más que yo, sinceramente no me lo esperaba para nada", cuenta al otro lado del teléfono mientras se le escapan risas nerviosas que confirman que aún no se lo cree del todo. "Mis amigas están súper felices por mí", explica.

Zvorygina es del bachillerato humanístico de Latín y Griego, ya que tenía clarísimo desde la ESO que quería estudiar Traducción e Interpretación en la UV. "Me apasionan los idiomas, y como mi tía estudió algo parecido investigué un poco y supe desde el principio que es lo que quería hacer", explica la joven de 17 años.

En su centro tampoco caben en sí de la alegría, en especial su director Rafael Giménez, que habla maravillas de Marta. "El claustro está súper contento, y cabe señalar que todo el mérito es suyo porque es una estudiante espectacular", cuenta Giménez, que reivindica también la calidad de la enseñanza pública.

Marta Zvorygina Terue / Levante-EMV

Dudas durante el examen

Marta Zvorygina confiesa que nunca pensó ni de lejos en ser la mejor estudiante, y que de hecho tuvo dudas en algunos exámenes como el de Inglés. "No me gustaron ninguna de las dos opciones y salí convencida de que no me había salido todo lo bien que podía". Irónicamente, sacó un 10 en esa prueba.

Lo que más destaca Marta es la gratificación que siente ahora mismo. "He trabajado y me he esforzado un montón este año, y ahora veo que todo el esfuerzo ha valido la pena, estoy contentísima", asegura. Cuenta que por todas las llamadas no lo ha podido asimilar, pero que la noche de este viernes se irá de fiesta con sus amigas y amigos para celebrarlo.

Por universidades

Por universidades, la mejor nota de la fase obligatoria de las PAU en la Universidad Miguel Hernández de Elche corresponde a un alumno del IES Gabriel Miró con un 9,82. En la Jaume I la mejor nota es para una alumna del IES Miralcamp que ha obtenido un 9,81. En la Universidad de Alicante la nota más alta ha sido de una alumna del IES Miguel Hernández que ha conseguido un 9,81 y por último el mejor resultado en la Universitat de València ha sido para un alumno del IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel con un 9,80.

Segundo día de Ebau en la Comunitat Valenciana / Loyola Pérez de Villegas

La Conselleria de Educación informó este viernes que el 98,32 % de estudiantes presentados a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana ha aprobado. El curso pasado el porcentaje de aprobados en la fase ordinaria de las PAU fue de un 98,24 %. Así que se trata de la selectividad con más aprobados de toda la historia, muy por encima de la de 2020, con muchas facilidades para los estudiantes por la pandemia.

La nota media del alumnado de la Comunitat se sitúa en un 6,74 sobre 10 (fase obligatoria) frente al 6,78 del curso pasado. La nota media ha sido similar en mujeres (6,75) y en hombres (6,73).

En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,87 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat de València (6,75); Universitat Jaume I (6,72); Universidad de Alicante (6,69) y la Universitat Politècnica de València (6,68).

El porcentaje de aprobados lo encabeza la lista la Universitat de València (98,91 %); seguida por la Universitat Jaume I (98,58 %), Universitat Politècnica de València (98,37 %), Universidad Miguel Hernández (98,23 %) y la Universidad de Alicante (97,50 %).