Sanidad pide al Ministerio conocer el número de médicos extracomunitarios sin homologar

La conselleria de Sanidad pidió ayer al Ministerio conocer la cantidad de médicos extracomunitarios que tienen pendiente la convalidación de su título. Así lo exigió el conseller Marciano Gómez tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que volvió a insistir en que "nos podrían haber ayudado este verano si se hubiera agilizado la tramitación" por parte del Ejecutivo. Es una crítica a Sanidad, pero también a la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE; Diana Morant, ministerio competente en esta cuestión ante el déficit de médicos.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que Sanidad "está al día" en esta cuestión y "sin apenas listas de espera" en la homologación de los títulos de especialistas. Lo hizo tras las críticas reiteradas por parte de algunos gobiernos autonómicos gobernados por el PP que habían pedido la validación de los títulos para poder contar con estos profesionales en el periodo estival, en el que hay un notable déficit de médicos.

El problema de los MIR

Desde el Consell, volvieron a elevar sus críticas al Ejecutivo por no haber dado soluciones a la falta de facultativos, que ha complicado más que otros años el Plan de Vacaciones 2024 de Sanidad. Además de la homologación de los extracomunitarios, desde las CCAA pidieron autorizar una mayor autonomía de los residentes de cuarto año que finalizan su residencia en septiembre, tres meses después de lo habitual por su ingreso tardío motivado por la pandemia. Se llegó a valorar que adelantaran el fin de su periodo formativo, pero el Ministerio no lo ha ejecutado.

García nunca fue proclive a reducir la formación de los MIR -son 606 los afectados en la Comunitat Valenciana- y, hoy, ha reiterado que "no vamos a adoptar medidas que rayan la ilegalidad". Ha recordado, además, que "las comunidades autónomas deben hacerse cargo de las competencias que les competen". Además, recordó -lo hizo el Ministerio en una misiva a las autonomías- que los residentes de cuarto año, como se prevé en su formación, pueden realizar ciertas funciones de forma autónoma, siempre que haya un responsable en el mismo centro; no tiene por qué ser el propio tutor, como ocurre en las rotaciones entre centros. "Lo que no pueden pretender las autonomías es trasladarlos a centros sin supervisión, en el que estén solos", defendió García, en referencia los consultorios auxiliares donde solamente ejerce un médico.

Críticas del conseller valenciano

Sin embargo, Gómez le ha pedido cumplir con las competencias que sí son responsabilidad del Ministerio: "poner profesionales debidamente formados a disposición de las comunidades autónomas para que podamos contratar". Y añade: "El Ministerio no ha hecho los deberes" y explica que las autonomías han tenido que planificar "sin recursos humanos suficientes", lo que complica la gestión que les compete.

La conselleria de Sanidad presentó el pasado martes el Plan de Vacaciones 2024, que incluye la apertura de 19 consultorios auxiliares en zonas turísticas -cuatro menos que en 2023-, el cierre de cerca de 2.700 camas hospitalarias -625 más- y la reducción de horarios en algunos centros de salud. Además, contempla medidas como incentivar con tres días extra de vacaciones a los médicos que las disfruten fuera de los meses de verano, así como fomentar la movilidad de facultativos dentro de una misma macroárea.