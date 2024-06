La UPV lidera un proyecto para mejorar la calidad de vida de 6 millones de europeos con arritmia cardiaca

La investigadora del grupo COR (Cardiac Oriented Research) de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), María S. Guillem, ha coordinado un proyecto europeo que mejora los tratamientos individualizados para pacientes con fibrilación auricular, el tipo de arritmia cardiaca más común en Europa ya que afecta a unas 6 millones de personas.

Tal como señala la UPV en un comunicado, el proyecto PersonalizeAF "ha avanzado significativamente en el desarrollo de tratamientos más eficaces y personalizados para pacientes con fibrilación auricular (FA), la arritmia cardíaca más común en Europa, con el objetivo de mejorar su calidad de vida". “Esta mejora -explica la universidad en un comunicado- ha incluido la formación y capacitación técnica de profesionales altamente cualificados, la investigación de vanguardia y la transferencia de tecnología”

El doble de pacientes en 40 años

La investigación, que ha tenido una duración de 48 meses, partía de la realidad de que la fibrilación auricular (FA) afecta a más de 6 millones de europeos y se prevé que su prevalencia se duplique en los próximos cuarenta años. De hecho, el coste asociado a la FA supera el 1% de los presupuestos de los sistemas sanitarios europeos, alcanzando los 13.500 millones de euros anuales.

"A pesar de los avances en las estrategias de tratamiento, no existían procedimientos ni protocolos para individualizar las terapias para cada paciente", subraya la subdirectora de ITACA-UPV.

Ante este escenario, 18 colaboradores entre los que se incluyen universidades, hospitales y empresas de distintas partes de Europa han participado en un programa multidisciplinar que ha incluido la investigación y capacitación en nuevas tecnologías y estrategias innovadoras para el tratamiento de la FA desde diversas perspectivas.

De hecho, instituciones tan destacadas como la Università di Bologna, la Universidad de Oxford, o el Karlsruher Institut für Technologie han formado del programa, siendo clave su participación para el éxito del proyecto.

"La FA es una patología que provoca una frecuencia cardíaca irregular y, a menudo, anormalmente rápida, afectando de manera distinta a cada paciente. Esto empeora la calidad de vida y reduce drásticamente la esperanza de vida, lo que subraya la necesidad de personalizar las terapias cardiovasculares", explica Guillem.

Detalles del trabajo desarrollado

Desde una perspectiva científica, se han integrado datos y conocimientos de pruebas con animales y humanos en diversos contextos (in vitro, in silico, ex vivo e in vivo). Este enfoque holístico ha permitido identificar los mecanismos y características de la enfermedad, comprender el efecto de diversas terapias, crear perfiles específicos de pacientes y determinar el mejor tratamiento.

El proyecto también ha impulsado el análisis sistemático de tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos, creando una plataforma de soporte a la decisión que predice la mejor opción terapéutica para cada paciente con FA.

"Mediante el uso de inteligencia artificial, procesamiento de señales y la investigación en células madre, hemos personalizado tratamientos, creado nuevos métodos de diagnóstico y optimizado la gestión de los pacientes", afirman Carlos Fambuena, Early Stage Researcher en el proyecto PersonalizeAF y estudiante de doctorado en el grupo COR.

Además de los avances en investigación, PersonalizeAF ha desarrollado un innovador programa de formación doctoral para capacitar a 15 investigadores en áreas cruciales como la ingeniería biomédica, cardiología y tecnologías médicas. Este programa, altamente selectivo, ha brindado a los participantes conocimientos especializados y habilidades prácticas para enfrentar los desafíos más apremiantes en el campo de la FA.

"Nuestro objetivo ha sido formar a una nueva generación de líderes en cardiología y medicina personalizada, equipados para desarrollar soluciones efectivas y personalizadas para cada paciente", indica la doctora Guillem de ITACA-UPV.

Finalmente, María Guillem destaca que los resultados obtenidos en el proyecto "representan un avance significativo en la búsqueda de tratamientos más eficaces y personalizados, mejorando la calidad de vida de millones de pacientes afectados por esta enfermedad".