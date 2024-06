La Comunitat Valenciana tiene 193.919 viviendas ilegales y 53.000 en suelo protegido

En la Comunitat Valenciana existen un total de 193.919 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable que «no han podido ser reconducidas a la legalidad» por «la negativa de los propietarios a hacerse cargo de los elevados costes de las infraestructuras de que carecen». De estas 193.919 viviendas ilegales, un total de 53.000 casas (el 27%) están en suelo no urbanizable (SNU) protegido. Una situación urbanística que «hace aún más difícil su regularización·».

El inventario de las viviendas irregulares o ilegales en toda la Comunitat Valenciana se realizó durante la etapa de la entonces consellera, Rebeca Torró, (actual secretario de Estado de Industria) en la Conselleria de Política Territorial para determinar cuántas podrían acogerse a un expediente o plan de minimización de impacto. Unas cifras analizadas por el catedrático de Geografía y exconseller Eugenio Burriel, en el artículo publicado junto al urbanista Gerardo Roger Fernández, «El urbanismo valenciano en el siglo XXI» publicado en la obra de la Editorial Aranzadi, Territorios en transformación: oportunidades y propuestas frente a las crisis.

Burriel y Fernández destacan que «el problema de la gran cantidad de viviendas edificadas ilegalmente en suelo no urbanizable se arrastra desde los años 60 del siglo pasado». Un total de 73.876 viviendas se pudieron legalizar al reclasificar el suelo en el que estaban construidas en suelo urbano o urbanizable. «Pero en 2022 se contabilizaron todavía 193.919 viviendas que no han podido ser reconducidas a la legalidad». Entre otras causas, reflejan Burriel y Fernández en su artículo, por «la negativa de los propietarios a hacerse cargo de los elevados costes de las infraestructuras de que carecen y la imposibilidad de asumirlos los ayuntamientos, tanto por su montante económico como por razones de equidad con el resto de los propietarios». Y con el añadido de las 53.000 viviendas en suelo no urbanizable protegido «que hace aún más difícil su regularización».

Impacto medioambiental

La pervivencia de estas viviendas no es una cuestión baladí. «Plantea numerosos y graves problemas por sus impactos medioambientales, como los vertidos descontrolados de aguas residuales, la afección al medio natural y al paisaje o su localización en zonas sensibles, forestales o inundables». Aunque, advierten los dos reputados expertos, su persistencia implica «una deficiente calidad urbana y una falta de seguridad jurídica para sus propietarios y son fuente de importantes conflictos entre éstos y los ayuntamientos, afectando incluso a la gobernabilidad municipal».

De las casi 200.000 viviendas ilegales, «66.671 anteriores a 1976 se pueden considerar legalizadas por la disposición transitoria de la ley de ordenación del territorio de 2014». Otras «casi 20.000 podrían obtener licencia como vivienda unifamiliar aislada —si cumplen los parámetros de dicha ley y del plan municipal—. Otras 701 viviendas en suelo no urbanizable construidas después de 2014, cuando la Lotup suprimió el plazo de prescripción, «no tienen posibilidad de legalización y, en consecuencia, procede tramitar su demolición».

Por último, «a las 107.851 viviendas ilegales restantes no se les puede aplicar ya medidas de restauración de la legalidad, porque han transcurrido 4 años desde su finalización; por tanto, permanecerán en SNU en régimen de fuera de ordenación», señalan los autores. Aunque el texto refundido de la Lotup aprobado en 2021 «estableció para ellas un régimen extraordinario de regularización, bastante generoso para los infractores, que busca al menos paliar los impactos más graves de su ubicación en SNU». Aunque su aplicación es «muy escasa porque los propietarios siguen resistiéndose a asumir el coste de las obras necesarias y la administración autonómica tiene pocos instrumentos coercitivos si los ayuntamientos no se implican a fondo».

Elx y Orihuela son los municipios con más casas irregulares Los municipios con más cantidad de viviendas ilegales en suelo no urbanizable (SNU) son Elx (15.489) y Orihuela (7.016), que además son representativos, respectivamente, de la primera y la segunda etapa del proceso de eclosión de viviendas ilegales, según reflejan Eugenio Burriel y Gerardo Roger Fernández en su artículo «El urbanismo valenciano en el siglo XXI» publicado en la obra de la Editorial Aranzadi, Territorios en transformación: oportunidades y propuestas frente a las crisis. «La distribución municipal de estas casi 200.000 viviendas muestra dos zonas de concentración que se corresponden con dos etapas y orígenes diferentes. En una primera etapa (1960-1985) casi todas eran segundas residencias de población urbana de estratos sociales populares», relatan Burriel y Fernández. Además, «se localizan muy mayoritariamente en el entorno de las grandes ciudades, en municipios rurales con suelo más barato: comarcas del Camp de Túria, Hoya de Buñol y Camp de Morvedre en relación con Valencia y de l’Alacantí, Baix Vinalopó y Vinalopó Medio en relación con Alicante, Elx y núcleos industriales del Vinalopó». Y ya en una segunda etapa, «, a partir de los años 90, muchas de las viviendas ilegales corresponden a residentes extranjeros, que buscan instalarse en un medio rural tranquilo y menos caro fuera de la urbanizada costa y que desconocían la legalidad urbanística o eran engañados por promotores desaprensivos. Se sitúan sobre todo en el interior de la Marina Alta y de la Marina Baixa, en la Vega Baja y desde ésta se están expandiendo cada vez más al Vinalopó Medio».

