Compromís avisa de que peligra el apoyo al Gobierno si sólo hay financiación para Cataluña

Compromís ha advertido al PSOE que peligra el acuerdo de Gobierno si pacta una financiación singular para Cataluña y no resuelve la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y del resto de territorios que están en esta misma situación.

"La postura de Compromís es clarísima, no vamos a dar apoyo a ninguna reforma de la financiación si no se soluciona la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y del resto de comunidades infrafinanciadas", ha avisado la portavoz de Compromís en una rueda de prensa en el Congreso, Águeda Micó.

Fuentes de la formación, que cuenta con dos diputados adscritos a Sumar, han asegurado que no van a pasar por ahí para que el PSOE consiga que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat y están dispuestos a romper el acuerdo de Gobierno si apoya esa financiación singular para Cataluña y no para el conjunto de los territorios.

El problema "no es Cataluña"

Micó ha subrayado que la postura de Compromís "no es una confrontación con Cataluña y que lo que tienen que hacer los socialistas es tener "una mirada amplia para resolver los problemas", recordando, en este sentido, que el partido valenciano lleva trabajando desde 2011 por una reforma del sistema de financiación.

"Las fórmulas mágicas del partido socialista no nos interesan", ha dicho al recalcar que la Comunitat Valenciana lleva mucho tiempo sufriendo este problema de infrafinanciación, que no han querido resolver ni el PP ni el PSOE. Para la formación valencia, el tema de la financiación es la piedra angular de su batalla política y no van a ceder, tampoco con Sumar si finalmente opta por apoyar la propuesta de la parte socialista del Ejecutivo de dotar de esta financiación singular solo para los catalanes.

Suscríbete para seguir leyendo