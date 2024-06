La Fundación de Hombres maltratados prevé que un 75 % de sus ingresos sean públicos

El paso de asociación a fundación tendrá para la organización de "Hombres maltratados" en la Comunitat Valenciana una repercusión económica en sus ingresos. En concreto, y según las previsiones de la entidad para 2024, un 75 % de los ingresos que llegarán a esta entidad en el próximo año serán de las arcas públicas a través de subvenciones y ayudas, esto es, tres de cada cuatro euros presupuestados como previsión de ingresos, superando los 30.000 euros.

Lo ha denunciado este martes el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, quien ha señalado que cuenta con la documentación requerida por la Generalitat para la admisión al registro de fundaciones de la Fundación CV para la defensa de los hombres maltratados, entre ellas, la previsión de presupuesto para el próximo ejercicio después de que el grupo parlamentario solicitara el expediente correspondiente a su inscripción como fundación.

En este, según ha revelado, esta fundación "prevé que el 75 % de sus ingresos provengan de subvenciones del sector público". La cantidad estimada por esta organización en ayudas públicas chocaría, según ha expuesto el propio portavoz valencianista, con el compromiso hecho por la vicepresidenta segunda y responsable de las políticas de Igualdad, Susana Camarero, en las que negó que esta entidad fuera a recibir un solo euro público por parte de la Generalitat.

En total, según el expediente al que ha tenido acceso este periódico, la previsión de ingresos totales de la entidad es de 50.800 euros de los que 37.600 euros procederían de "subvenciones del sector público" sin especificar de qué tipo de ayudas se tratarían ni a qué organismos se solicitarían. Estos 37.600 euros son el 73 % del total de ingresos, la principal vía con diferencia seguida por la aportación del fundador de 10.000 euros y la venta de servicios por 2.400 euros.

Baldoví ha remarcado que “uno de los servicios que ofrece esta entidad en su web es la defensa de los hombres por presuntas denuncias falsas y entendemos que esto es muy grave porque pone en el mismo saco a maltratadores y a víctimas". "Por tanto es necesario que Susana Caramero nos explique por qué esta gente tiene previsto recibir de las arcas públicas valencianas la inmensa mayoría de su presupuesto, ha insistido el portavoz valencianista.

Cuestión "más grave"

Asimismo, Compromís ha señalado que en los estatutos y objetivos inscritos favorablemente por parte del Ejecutivo autonómico, por parte de la Conselleria de Justicia, de Vox, para considerar esta entidad como fundación de interés general no se corresponden con los objetivos y servicios que ofrece la misma en su página web.

Uno de los más destacados y, según Compromís, “más grave”, es el de servicios jurídicos por supuestas denuncias falsas que explican literalmente de este modo: “Si has sido acusado falsamente de un delito de violencia de género pero no pudiste defenderte con tus pruebas por no contar con abogado de confianza”. La coalición ha señalado que, según datos de la Fiscalía, solo el 0,01% de las denuncias por violencia machista se pueden considerar denuncias falsas.

“El Gobierno de Mazón tendrá que rendir cuentas y explicar si tiene previsto financiar a una entidad que pretende amparar a los maltratadores”, ha aseverado el portavoz de Compromís. Los valencianistas instarán de nuevo al Consell a explicar si esta entidad recibirá ayudas de la Generalitat y si revisará su legalidad en el proceso de inscripción al Registro de Fundaciones.