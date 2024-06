Mazón ve un "insulto" la financiación singular y el PSPV se alinea con Sánchez

De un «insulto» a la Comunitat Valenciana, a una realidad que ya se «aplica de facto» en este territorio pasando por la reclamación de una «singularidad» que resuelva el «problema valenciano». Es el resumen del abanico de reacciones en la política autonómica ante una financiación «singular» para Cataluña y que pasó de la crítica más dura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al apoyo al Gobierno de España por parte del PSPV a la reivindicación propia, con cierto recelo, de Compromís, socio del Ejecutivo central.

El domingo Pedro Sánchez aseguró que este tratamiento especial era «factible» y ayer las declaraciones llegaron de prácticamente todos los puntos tanto del arco ideológico como de España. La reforma del modelo de reparto suele tener picos de interés en la Comunitat Valenciana, pero rara vez el espectro de intervinientes es tan amplio y con declaraciones tan altisonantes como el visto ayer, con réplicas y particularidades valencianas.

En estas, Mazón enarboló estar al frente de la autonomía peor financiada para considerar la idea de un trato específico para Cataluña como un «insulto» para la Comunitat Valenciana. «Aquí nos toca hacer mayor esfuerzo que a los demás, así que de financiación singular, nada», aseguró el jefe del Consell quien incluso se dirigió a Salvador Illa, aspirante del PSC a la Presidencia de la Generalitat en Cataluña, a «cambiarse los cromos» y «ver quién está siendo más perjudicado».

Su alegato contra el Ejecutivo central estuvo acompañado de otros presidentes autonómicos del PP contra la medida. Galicia, Andalucía o Castilla y León (todas dirigidas por los populares) cargaron contra la posibilidad de esa «singularidad» para Cataluña y hasta se apuntó a un futurible recurso en los tribunales. Desde el partido, fue su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien calificó este planteamiento de «corrupción política» acusando al PSOE de «pagar por votos». Hasta el expresidente del Gobierno, José María Aznar, opinó ayer y cargó contra la propuesta al considerar que puede suponer que los españoles acaben pagando «el despilfarro» provocado por los «golpistas», en referencia a los dirigentes independentistas.

Más diversidad de opiniones hay en las filas de los socialistas donde las reacciones al respecto adquieren más matices y divergencias. La portavoz del partido, Esther Peña, fue en la línea del Gobierno y defendió la posibilidad de una singularidad para diferentes comunidades autónomas más allá de la catalana, pero sin desvincularla de una negociación «multilateral» y sin que suponga un «cupo» como en el caso vasco.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido el pasado lunes. / EFE/ PSOE

Es "compatible"

«Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y una financiación singular para un territorio como en este caso Cataluña», dijo Peña, argumento similar al que tomó el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz. La federación valenciana se alineó con el Ejecutivo central y con Ferraz y reivindicó que el modelo general se negociará «de manera multilateral» mientras que es en los ajustes posteriores donde llegará la «singularidad».

De hecho, Muñoz destacó que esta «singularidad» ya se está aplicando «de facto» en la Comunitat Valenciana con cuestiones como los fondos covid durante la pandemia o el «extraFLA», un mecanismo de financiación extraordinario «singular del que la Comunitat Valenciana se ha beneficiado». «Como no nos da una mejor financiación, pues tendrá que darnos FLA», replicó horas después Mazón, que aseguró que no era un «asunto para ponerse medallas».

La posición del PSPV, sin embargo, contrasta con la de otras federaciones que han mostrado un posicionamiento más crítico con la medida como han sido la de Castilla-La Mancha o la de Extremadura, pero coincide con la de otro territorio con problemas de financiación como es Andalucía donde su líder, Juan Espadas, también portavoz de los socialistas en el Senado, abogó por «hacer compatible la singularidad de Cataluña» con la de «cada territorio».

"Problema valenciano"

En el lado izquierdo de los socialistas, tanto Sumar como los comuns mostraron ayer su apoyo a hacer patente la «singularidad» en Cataluña con una financiación específica mientras que Compromís mostró sus recelos no por estar en contra de la especificidad catalana, sino con que no se resuelva el «problema valenciano».

Así, el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, aseguró que no ve mal la singularidad en Cataluña siempre que se trate la «singularidad valenciana», marcada, dijo, por la deuda y la infrafinanciación. En este sentido, el dirigente valencianista advirtió que no arreglar la financiación puede poner en peligro el apoyo de la coalición a Sánchez y le pidió a Mazón no «victimizarse ni estar contra nadie» sino «buscar soluciones» para lo que reivindicó su propuesta de ley de Trato Justo.

