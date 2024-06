Bielsa cita a la mano derecha de Morant en plena escalada de tensión en el PSPV

"Y tú, ¿en qué ejecutiva prefieres estar: en la 'de país' (autonómica) o en la provincial?". Quizás las palabras sean otras, o incluso se use el usted ante los niveles de tensión que se están alcanzando en el PSPV, pero esta será en términos generales la pregunta que les plantee el secretario general en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, a los cinco cargos que tras el congreso de Benicàssim están incorporados en las dos direcciones, incluido el secretario de Organización en ambas estructuras, Vicent Mascarell, nombre y puesto sobre el que pivotan los recelos.

Fuentes del núcleo próximo a Bielsa señalan que el también vicesecretario general del PSPV abrirá una consulta con los cargos implicados en las "incompatibilidades" de estar con las dos ejecutivas. Estos son Jordi Mayor, Eva Sanz, Marta Andrés, Toni Saura y el citado Mascarell además del propio Bielsa y la presidenta de la estructura provincial, Neus Garrigues, a quien desde el PSPV provincial señalan que no le afectaría porque su cargo de presidenta está considerado "honorífico".

El encuentro será lo más parecido a una negociación entre el dirigente provincial y Mascarell, quien es su secretario de Organización y también es la mano derecha de Diana Morant en el PSPV, antes de la celebración del comité provincial extraordinario del próximo miércoles. En este se ha de llevar a cabo la "ratificación de los nombramientos y vacantes" y mientras que en el sector afín a Bielsa quieren incluir en esta cuota de cambios a Mascarell, los próximos a Morant rechazan que el concejal gandiense entre en este cupo.

Es más, fuentes de la dirección autonómica indican que si hace unos días abrían la posibilidad a que Mascarell dejara la ejecutiva provincial siempre que pudieran elegir a su relevo como responsable de Organización en el equipo de Bielsa (donde ha estado el conflicto desde el primer momento), ahora niegan su salida inmediata en el cónclave de la semana que viene. Es decir, que su respuesta a Bielsa sería en estos momentos: "Voy a seguir en las dos".

La convocatoria del comité ha sido una vuelca de tuerca más en las tiranteces entre las dos corrientes internas. Para justificar su urgencia y su carácter extraordinario, el orden del día incluye la «ratificación de los nombramientos y vacantes» en la ejecutiva, pese a que fuentes del sector afín a Morant critican que no hay vacantes actualmente en la dirección y que las prisas no tienen sentido. Estas vacantes se podrían dar en la ejecutiva que tendrá lugar minutos antes del comité y dependerá en parte de la «consulta» que Bielsa tendrá con los afectados y de la que estos no han recibido información al respecto.

Los congresos, en el horizonte

Esa urgencia y carácter extraordinario también ha generado acusaciones de si con los estatutos en la mano no se podía haber convocado el comité. El cumplimiento del reglamento interno de los socialistas es también el motivo que esgrimen desde el sector de Bielsa para llevar a cabo las sustituciones en la ejecutiva provincial, incluido Mascarell. En estos se señala que no se puede estar en dos direcciones, dejando un margen para una excepción del 10 % de los cargos que se ha de justificar. Pero al Comité de Garantías no ha llegado ni una queja ni petición al respecto.

La resolución de los cambios en la ejecutiva provincial y hasta dónde puede llegar la fractura se verá el miércoles. No se esperan decisiones dramáticas, ni por una parte ni por otra, pero los comentarios al respecto evidencian que la desconfianza va al alza con dos figuras destacadas en el organigrama socialista en el foco. Sin embargo, lo que puede que no ocurra el miércoles podría condicionar el futuro del partido en sus congresos provinciales donde Bielsa se deberá jugar su reelección para lo que el apoyo de Morant será capital.

