Familias de alumnos con discapacidad: "Ampliar un año la Educación Especial era un parche necesario"

"Ampliar la Educación Especial un año es un parche, pero es un parche necesario porque el abandono que supone que acabe la etapa educativa y no tener plaza en ningún centro de servicios sociales significa cortar toda rutina y encerrar a un joven con discapacidad en casa, sin alternativas. Así que si la Generalitat Valenciana no trabaja en la creación de plazas, tendremos el mismo problema dentro de un año. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso hemos mantenido la concentración". Así hablan desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del CEE Rosa Llacer, de Castellar, uno de los 45 Centros de Educación Especial (CEE) que ayer se manifestaron ante la Conselleria de Educación para exigir "mejoras y derechos" para sus hijos.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) organizó la concentración y mantuvo la convocatoria a pesar de que la Conselleria de Educación anunció, un día antes, que había conseguido ampliar un año la Educación Especial de forma que los alumnos acabaran la etapa educativa el año natural que cumplen los 22 años, en lugar del que cumplen los 21. Esa era la primera reivindicación de su hoja de ruta, pero no era la única. Además, las familias afectadas solicitaban coordinación entre consellerias para garantizar apoyos formativos durante toda la vida y plazas en los centros ocupacionales y de día cuando terminen en CEE, mejorar en la contratación de los profesionlaes educativos que garanticen estabilidad, agilidad y especialidad, adecuación de la orientacion y los perfiles de entrada en los Programas Formativos de Qualificación Básica (PFQB) y un transporte escolar "de calidad". Por ello, las familias acudieron ayer a la puerta de la conselleria --con carteles que recogían estas y otras reivindicaciones-- para entregarle a la directora general de Inclusión Educativa, Xaro Escrig, un escrito y hacer visible su protesta.

Protesta de familias frente a la Conselleria de Educación. / Levante-EMV

"Nuestros hijos tiene los mismos derechos que el resto de personas, pero la realidad es que no es así. La educación es un derecho reconocido par todas las personas peor nuestros hijos llega un momento en el que pierden este derecho. A los 21 años se les acaba y solo los que tiene bastante más capacidad puedan optar a un PFQB y acabar a los 24 años. Pero cualquier persona puede acceder a un módulo de Formación Profesional cuando quiera, a cualquier edad", explica Amelia, presenta en la protesta como representante de su hijo, alumno del CEE La Panderola, de Vila-real. Las críticas al transporte escolar también centraron gran parte de la reivindicación. Desde el CEE La Encarnación, en Torrent, Penélope exigiá un servicio "de calidad, porque nuestros hijos no van seguros. No cumplen los horarios, ni las medidas de seguridad, y ni tan siquiera llevan todas las plazas que necesitan".

Las familias presentes en la protesta agradecieron ayer el interés que mostró la directora general de Inclusión Educativa, Xaro Escrig, quien recogió el documento que reunía las reivindicaciones y les explicó el esfuerzo invertido en conseguir ampliar un año más la Educación Especial.

Además, desde la Conselleria de Educación anunciaron la elaboración de un Plan Estratégico de Infraestructuras para Centros de Educación Especial que permita "mejorar y modernizar sus instalaciones". De este modo, los directores de los centros podrán presentar sus propuestas sobre obras y adecuaciones que consideren necesarias en los colegios, tanto nuevas como de renovación. Esto incluirá mejoras en aulas, espacios comunes, áreas de terapia y accesibilidad.

