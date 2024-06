Inspiración femenina para romper todos los techos de cristal

Se ha avanzado mucho pero queda todavía camino por recorrer. Es la idea base con la que se partió ayer, durante la celebración del foro eWoman —organizado por Levante-EMV con el patrocinio de Teika y La Terreta— un sendero encaminado a que las mujeres rompan todos los techos de cristal existentes hoy en día para mostrar todos los beneficios que pueden aportar a la sociedad en su conjunto. Y, para ello, sobre todo, bajo el lema «Mujeres líderes que transforman la sociedad», se reivindicó el valor de aquellas mujeres inspiradoras, que sirven de espejo para las futuras generaciones, como fueron los ejemplos mostrados durante la cita con Tania Fleitas, investigadora del Incliva, y Sara García, bióloga molecular de la Agencia Espacial Europea, que mostraron en persona sus experiencias, dificultades y, también, apoyos para alcanzar los puestos de responsabilidad que actualmente ocupan.

La cita, que tuvo lugar en Las Naves y fue conducida por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contó también con la participación de Paula Llobet, concejala de Turismo, Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de València; y de Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad. Asimismo, también contó con un papel especial la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que mantuvo un interesante diálogo con Sara García. Anteriormente los asistentes pudieron disfrutar de una mesa redonda en la que participaron Mónica Bragado, presidenta del ConsejoSocial de la Universidad Politécnica de València (UPV); Berti Barber, fundadora de Teika; y Anabel Forte Deltell, investigadora y responsable del proyecto Girls 4 STEM. A todas ellas se sumaron Inés Surís e Ignacio Alonso, representantes de Cambyo, que llevaron a cabo una sesión de coaching con los asistentes a la cita.

Diálogo entre Morant y Sara García

El momento más esperado de la cita lo protagonizaron la ministra de Ciencia —y también secretaria general del PSPV—, Diana Morant, y la bióloga molecular Sara García. Ambas entablaron un enriquecedor diálogo en el que conversaron sobre el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia.

Fleitas destaca el «Proyecto Futura», que ya cuenta con la participación de cuatro mujeres investigadoras

«Es una evidencia científica que existe la desigualdad por cuestión de género, y la sociedad ha diseñado patrones que hacen que mujeres y niñas no se vean ocupando ciertos espacios, por eso es necesario bajar a edades tempranas y contarles a las niñas que sí que es posible», apuntó Morant, que recalcó que «este país va a luchar para que no haya ningún techo de cristal para poder soñar». «Es importante cómo educamos a las siguientes generaciones ya que esto no va de hombres o mujeres, sino de capacidades», valoró García, que es candidata actualmente a ser astronauta y llegar al espacio.

Servir de inspiración

Anteriormente, la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, fue la encargada de abrir el acto. Y lo hizo con un alegato en favor del liderazgo femenino y de la búsqueda y la necesidad de dar visibilidad a mujeres inspiradoras. «Es muy importante que las niñas tengan un espejo en el que mirarse», insistió la edila, que mostró su inquietud por que en los dos últimos haya caído la matriculación de mujeres en las carreras STEM (Ciencia,Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la Universidad Politécnica de València (UPV). «Tenemos que redoblar esfuerzos en esta línea», insistió Llobet.

La concejala le cedió el testigo a la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, quien puso en valor el diferencial que aportan las mujeres sobre los hombres en cualquier sector. «Las mujeres líderes aportamos una perspectiva única, una empatía, una visión... que son cruciales para abordar la complejidad de nuestro tiempo, desde la política hasta los negocios, desde la educación hasta la ciencia», reivindicó Quinzá, que recalcó que «el liderazgo femenino no solamente beneficia a las mujeres, sino que lo hace a toda la sociedad en su conjunto». «Cuando una mujer tiene menos oportunidades, toda la comunidad pierde su potencial, su creatividad y su capacidad para contribuir al bienestar colectivo», apuntilló.

La cita prosiguió con una conferencia a cargo de la investigadora del Incliva Tania Fleitas, quien ofreció un resumen de su experiencia vital para llegar a alcanzar la posición que ostenta actualmente como doctora en Medicina y Cirugía y como una de las mayores especialistas en investigación oncológica. Para ello, Fleitas recordó lo fundamental que es que «cuando uno tiene esa chispa o idea, tener y notar apoyo». Así, reconoció ese respaldo que recibió por parte de la investigadora Anna Lluch. Fleitas, además, destacó el ‘Proyecto Futura’, una iniciativa sobre el Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres en Ciencia que ya cuenta con cuatro investigadoras, sobre la que mostró todo su orgullo.

STEM y mundo empresarial

La parte central del evento constó de una mesa redonda con la participación de la presidenta del Consejo Social de la UPV, Mónica Bragado; la fundadora de Teika, Berti Barber; y la representante de Girls 4 STEM, Anabel Forte Deltell. Todas ellas abordaron la importancia de luchar por la igualdad y la inclusión de las mujeres como pilares de la sociedad.

Llobet y Quinzá apuestan por encontrar mujeres referentes que se conviertan en espejos donde poder mirarse

Mónica Bragado, quien destacó el esfuerzo que realiza la UPV por aproximar a las mujeres los estudios STEM, puso el énfasis sobre el bajo porcentaje de mujeres que ocupan puestos de relevancia en los consejos directivos de las empresas. «Mientras no tengamos representación, no podremos tirar unas de otras. Tenemos que sacar tiempo de donde sea para formarnos, pero merece la pena el esfuerzo», insistió.

Con el foco puesto sobre los estudios de ciencias todavía, Anabel Forte, representante de Girls 4 STEM, abordó la labor de este proyecto para que cada vez haya más mujeres cursando ese tipo de estudios. «Nuestro objetivo es intentar llegar a la mayor parte de la sociedad posible». En este sentido, apuntó a que «es necesario tener como referentes a mujeres cercanas, y no solo a Marie Curie».

Por su parte, Berti Barber reivindicó el esfuerzo realizado en Teika para «transformar la estrategia global» de su negocio para abordar la igualdad en la compañía que lidera. «Eso va a favorecer la igualdad, que es uno de nuestros valores», explicó, al tiempo que, paralelamente, recordó el respaldo que ha mostrado Teika en los últimos años al deporte femenino.