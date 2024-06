Tres años de instrucción, una dimisión y 16 investigados

La causa que investiga a Mónica Oltra y quince personas más (funcionarios, colaboradores y trabajadores del centro Niño Jesús) se abrió hace justo tres años, el 19 de juniod e 2021 y provocó la dimisión de Oltra como vicepresidenta hoy hace justo otros dos años. Levante-EMV reproduce a continuación la cronología de la investigación.

Entre 2016 y 2017

La menor, nacida en mayo de 2002 y tutelada por la Generalitat desde el 4 de octubre de 2011, sufre los abusos por parte del educador Luis Eduardo Ramírez Icardi, que se produjeron «durante determinado periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017, en fechas que no se han concretado pero entre dos y diez ocasiones», según sentencia firme. El Centro Niño Jesús es privado pero en materia de menores tutelados depende de la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad.

13 de febrero de 2017

La menor que sufrió los abusos , tras sincerarse con una amiga, su entonces pareja y los padres de él, cuenta a la trabajadora de un centro de día (donde acudía a cobrar el dinero que su padre le enviaba desde un centro penitenciario) que está siendo víctima de abusos. La trabajadora social llega a contactar con el Grupo de Menores (Grume) de la Policía para «informarse del proceso a seguir» pero finalmente decide no denunciar. Esta trabajadora social y otro técnico lo comunican al Centro Niño Jesús.

De febrero a marzo de 2017

La directora del Centro de Acogida, investigada en la causa, confecciona en marzo varios informes que concluyen que la menor no tiene credibilidad y que no se aprecian indicios de los abusos. Los hechos se comunican a la Conselleria de Igualdad. El educador es apartado del servicio. Los hechos no se comuinican a la Fiscalía de Menores.

27 de junio de 2017

La menor comunica los abusos, de forma casual, a dos agentes de la Policía. El 27 de junio una inspectora de la Grume traslada los hechos a la Fiscalía que abre las diligencias de investigación penal 76/17.

8 de agosto de 2017

Es la fecha en la que Mónica Oltra se entera de la investigación a su aún marido porque llega una citación judicial a su casa. A partir de esta fecha se abre el expediente que la sección segunda de la Audiencia de València considera «parajudicial» y que la cuarta ve delictivo.

7 de noviembre de 2019

La sección segunda de la Audiencia de València inicia el juicio al educador, ex marido de Oltra, por los abusos a una niña de catorce años tutelada por la Generalitat.

2 de diciembre de 2019

La sección segunda de la Audiencia de València condena por primera vez a cinco años de prisión al monitor y exmarido de Oltra por los abusos a la menor tutelada. La sentencia cuestiona la actuación de la directora del centro y la psicóloga de Igualdad por no preguntar a la niña sobre los abusos cuando la menor comunicó los hechos y no informar a la Fiscalía de Menores.

15 de febrero de 2021

La misma sección segunda de la Audiencia de València repite parcialmente el juicio contra el monitor tras entregar la Conselleria de Igualdad dos informes que cuestionan la credibilidad de la menor al denunciar los abusos sufridos.

23 de marzo de 2021

La sección segunda de la Audiencia de València impone la misma pena (5 años) que la sentencia revocada y critica la «instrucción parajudicial» de la Conselleria de Igualdad por los dos informes.

19 de junio de 2021

El Juzgado de Instrucción 15 abre diligencias tras la denuncia de la menor que sufrió los abusos, representada por el abogado ultra y líder de España 2000, José Luis Roberto, a la que se suma Vox y Gobierna-te.

21 de junio de 2022

Mónica Oltra dimite tras solicitar su declaración como investigada al TSJCV y la Fiscalía Superior. La causa vuelve al Juzgado de Instrucción 15, al no estar aforada.

4 de abril de 2024

El magistrado archiva la causa contra las 16 personas investigadas al defender que «ee ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Consellería dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor». La Fiscalía apoya el archivo.