«Tenemos que contarles a las niñas que es posible hacer carreras científicas»

El evento «eWoman Valencia: Mujeres líderes que transforman la sociedad», organizado por Levante-EMV, finalizó con un diálogo entre mujeres inspiradoras en el que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la bióloga molecular y candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sara García, conversaron sobre el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia en un espacio moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia.

«A mi nadie me contó que yo podía llegar hasta aquí». Diana Morant empezó su intervención con esta afirmación, una situación similar a la que posteriormente narró Sara García Alonso, la vivencia de dos mujeres que han llegado a conseguir puestos de responsabilidad en el ámbito de las STEM. «Es una evidencia científica que existe la desigualdad por cuestión de género, y la sociedad ha diseñado patrones que hacen que mujeres y niñas no se vean ocupando ciertos espacios, por eso es necesario bajar a edades tempranas y contarles a las niñas que sí que es posible», declaró Morant.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en eWoman. / Fernando Bustamante

«En 1980, cuando nací, solo el 28 % de la población activa eran mujeres, ahora somos el 47 % y tenemos el récord histórico de mujeres trabajadoras en nuestro país (diez millones), pero hay que preguntarse qué trabajos ocupan y cuáles son sus condiciones», reflexionó Morant, que destacó la todavía diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, sobre todo porque ellas están más presentes en trabajos precarios.

García, que desde su nombramiento como astronauta en reserva está dando numerosas charlas para niños y niñas, explicó que ya está viendo un cambio en las nuevas generaciones en cuanto a la perspectiva de estudiar carreras tecnológicas. Ella misma contó que recientemente acudió a un evento sobre tecnología y que muchas de esas niñas «no habían crecido con este sesgo, es importante cómo educamos a las siguientes generaciones ya que esto no va de hombres o mujeres, sino de capacidades». No obstante, reconoció que es necesario tener referentes en la vida cotidiana para verse reflejadas en otras mujeres y confirmar que «es posible». «Las cosas están evolucionando, pero los cambios de calado requieren tiempo para que no sea algo efímero, tenemos que llegar a la igualdad real», añadió García, que explicó que ella había hecho ‘carrera científica’ gracias a sus inquietudes desde pequeña y el apoyo de su familia para desarrollar su creatividad.

La ministra de Ciencias también volvió a su pasado y confesó que estudió ciencias «por rebeldía», siendo la primera mujer de su familia en realizar una carrera universitaria, concretamente Ingeniaría de Telecomunicaciones. Morant advirtió de la importancia de que las niñas se incorporen a las STEM, ya que son las carreras «del futuro» y que van acompañadas de mejores trabajos y condiciones. «Este país va a luchar para que no haya ningún techo de cristal para poder soñar», manifestó Morant, que hizo referencia a mediadas legislativas como las cuotas, que han posibilitado que muchas mujeres lleguen a espacios que antes eran impensables para ellas y aprovechó el encuentro para denunciar el negacionismo de algunos sectores de la sociedad con la desigualdad de género. «El objetivo es que en el futuro no haya cuotas y las niñas no se preocupen por esto, pero mientras avanzamos hacia la igualdad real, hay que legislar», agregó. Las dos protagonistas del encuentro pusieron énfasis en el «talento» que se pierde si se excluye a la mitad de la población que representan las mujeres. «No contar con mujeres no solo es discriminatorio, sino que perjudica a las propias empresas e instituciones», asintió Morant.

Sara García, bióloga molecular y candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea, en eWoman. / Fernando Bustamante

Más allá del espacio

Sara García fue nombrada astronauta en reserva el 23 de noviembre de 2022 tras haber superado unas exigentes pruebas en las que participaron 23.000 personas. Consiguió ser la primera mujer en la historia de España en conseguir esta plaza y acceder a la reserva después de 30 años sin ningún español. Después de alcanzar este hito, García todavía tiene una gran cantidad de sueños y metas por alcanzar, entre ellas desarrollar el fármaco que sirva para para «destruir una diana» detectada en el cáncer de pulmón y en el de páncreas tras descubrir que son promovidos por «una misma mutación». «Empecé sola en este proyecto, ahora somos un equipo con la misma vocación para mejorar la sociedad, y aunque pueda mejorar la vida de una sola persona ya habrá merecido la pena», concluyó.