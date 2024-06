El PSPV pide al Consell una línea de subvención a ayuntamientos para evitar más ahogamientos

El PSPV-PSOE ha presentado en las Corts Valencianes una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide al Consell que dote a todos los municipios valencianos con playa de recursos suficientes para garantizar la seguridad de los bañistas en toda la Comunitat Valenciana. Así lo ha anunciado este domingo la portavoz de Justicia del Grupo Socialista en Les Corts, Alicia Andújar, quien ha alertado que “ante el aumento desmedido de los ahogamientos en nuestras playas es necesario que la Generalitat tome cartas en el asunto y no se lave las manos como si esto no fuera con ellos”.

En este sentido, la diputada socialista ha señalado que “la limitación de recursos en algunos ayuntamientos no puede impedir una respuesta eficaz” y ha afeado a Núñez que “lo único que le preocupe del verano sean sus vacaciones”. Además, ha recordado que “a la vista de las cifras por ahogamiento que suceden, año tras año, resulta imprescindible seguir trabajando para garantizar la seguridad de nuestras playas” y ha apostado por “aumentar la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en el ámbito de las playas de la Comunitat Valenciana para así reducir las dramáticas cifras que cada año enturbian el hecho de ser la autonomía española que posee mejores playas en España”.

Asimismo, Andújar ha explicado que con esta iniciativa parlamentaria “solicitamos a la consellera Núñez que establezca una línea de subvención directa para que todos los municipios costeros puedan estar dotados de los medios materiales y personales necesarios para garantizar la seguridad de sus playas” y ha añadido que “de esta forma se podrán se revisar también los planes de seguridad y salvamento e implementar medidas para la modernización y digitalización de la respuesta”. “Es una medida urgente que no puede esperar ni un minuto más a ponerse en marcha”, ha concluido.