PSPV y Compromís se 'alían' para pedir un plan sobre prostitución

La prostitución es un tema lleno de aristas que donde más acaban pinchando y generando rasguños es en la izquierda. Fue un tema de conflicto en la última legislatura en el Botànic y ha provocado varias discrepancias materializadas en votaciones en el Congreso y en las Corts; la última en la Cámara Baja estatal hace un mes con una Proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo que fue tumbada con el rechazo incluido de Sumar, y cuyo debate ahora se avecina, con sus matices, sobre el horizonte parlamentario valenciano sin que esté todavía claro su recorrido.

La cuestión se abre por la doble propuesta de modificación legal del PSPV sobre las leyes de Espectáculos y de Carreteras para poder multar tanto a los locales donde se promocione o se beneficie económicamente del ejercicio de la prostitución así como a aquellas personas que en las carreteras autonómicas soliciten este servicio. Los cuatro grupos de la cámara aceptaron iniciar su tramitación en la cámara y este viernes terminó el periodo de enmiendas en el que PSPV y Compromís, pese a sus diferencias históricas, han coincidido en algunas demandas con las que tratar de presionar al PP.

El principal punto de acuerdo entre las dos formaciones de izquierdas, y así lo evidencian sendas enmiendas presentadas por ambos partidos, es la petición de un Plan integral de apoyo y protección a las personas prostituidas. En este, entre otros puntos, se reclama una partida específica presupuestaria, un itinerario de salida de la prostitución y que la Generalitat se coordine con otras administraciones públicas para «garantizar a todas las personas en situación de prostitución asistencia sanitaria, psicológica y jurídica así como recursos residenciales».

No obstante, los puntos de unión (y a falta de ver si Compromís votaría a favor de todo el texto legal de los socialistas) se terminan ahí. De hecho, uno de los matices destacados en las enmiendas de los valencianistas es que piden condicionar la puesta en marcha de las sanciones previstas en la ley de Espectáculos a que se desarrolle el plan de protección y que las multas incluidas en la norma no entren en vigor hasta que lo haga este.

En espera de PP y Vox

A esta, se incorporan otras reivindicaciones de Compromís como activar la reclamación de una «regularización» de las mujeres extranjeras en situación de prostitución de la misma manera que se contempla en la ley con las víctimas de violencia machista, que no se aplique sobre estas las sanciones administrativas por no tener papeles o que se incremente la cuantía de la renta valenciana de inclusión para este colectivo.

La portavoz de Igualdad de Compromís, Vero Ruiz, en la comisión de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Por su parte, los socialistas (que son los proponentes de la norma) presentan como modificaciones parciales, además de la petición del citado plan de apoyo, que se obligue a las personas que cometen «infracciones graves» por solicitar servicios sexuales en carreteras autonómicas que, además de pagar las multas correspondientes, se les obligue a «realizar un curso informativo en torno a las realidades y los riesgos de la prostitución, la trata, la explotación sexual y la pornografía».

El debate en el Congreso volvió a evidenciar que las posiciones en la izquierda sobre el tema están distantes. Las posiciones regulacionistas, por una parte, y aquellas voces críticas con lo que llaman «punitivismo» chocaron con la propuesta socialista de reformar el Código Penal. Falta ver si la norma valenciana y sus enmiendas pueden cerrar en algo la brecha.

Pero aunque PSPV y Compromís coinciden en pedir un plan, este (y la propia ley) no se aprobará si no logran el voto a favor de PP o Vox que el viernes no habían presentado ninguna enmienda al respecto. La posición de ambas formaciones parece alejarse del respaldo a la norma después de que en el Congreso los populares rechazaran también la propuesta de ley de los socialistas.

