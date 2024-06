«Todas hemos bailado como hemos visto la foto de nuestras fiestas»

Bastan apenas diez metros y cincuenta fotografías para descubrir fervor, tradición y cultura. Indumentaria, fuego, gastronomía, caballos, toros, plantas, imágenes o música. Concentrado en un territorio, la provincia de València, que se puede cruzar de punta a punta en algo más de una hora, pero que rebosa tesoros patrimoniales. Eso es lo que puede contemplarse en el antiguo aparcamiento del edificio de Correos, en la plaza del Ayuntamiento. Levante-EMV, en colaboración con la Generalitat Valenciana, Caixa Popular, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Circuit Ricardo Tormo, Ayuntamiento de Cheste y Estimar València, ofrece una exposición que está captando la atención de miles de personas que por allí transitan. «València és Festa» recorre algunos de los principales festejos de las comarcas. Una colección de imágenes a gran tamaño que demuestra la enorme variedad de manifestaciones festivas y culturales que pueden encontrarse en sus calles y plazas. Un atlas callejero en homenaje a las ediciones comarcales de Levante-EMV y que se han convertido en un particular «photocall» en el que ciudadanos y visitantes se inmortalizan después de recorrer momentos tan distintos como la «cremà» de las Fallas, la «passejà» de Quart de Poblet, la Fira d’Agost de Xàtiva o la Tomatina de Buñol.

Una serie de impactantes imágenes del archivo de Levante-EMV que explican concisamente qué son y por qué son. En valenciano, castellano e inglés, para prestar un servicio a «estants i habitants» o a turistas y que podrá contemplarse hasta el domingo.

Inauguración de la exposición "Valencia és festa" / JM López

Estratégicamente plantados en una zona de tránsito, son infinidad las personas que ya los han visto. Con dos tipos de visitante muy marcados: el que lo desconoce casi todo y lo descubre y el que se ve retratado e identificado. Como un amplio grupo de amigas que venían desde Guadassuar . «Somos compañeras desde el colegio» y han venido «a celebrar que dos del grupo se jubilan» y que descubren con agrado que Les Danses de su población es una de las fotos seleccionadas. «Todas hemos bailado. ¿Cómo no lo vamos a hacer si somos de Guadassuar?». Señalan a una de ellas porque «fue reina de las fiestas en 1977». Un panel hecho que parece por encargo.

María, de Algemesí, presume de su fiesta Patrimonio de la Humanidad / JM López

"Tenéis que venir a Algemesí"

María está haciendo una foto de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut. «Porque soy de Algemesí». Y la foto marcha «a las amigas», por supuesto. Como son paneles triangulares, había estado dando vueltas «y no la veía. ¡Pensaba que no estaba hasta que la he encontrado». Pero sí, sí que estaba con vistas además a la puerta de Correos. «Este año cae en fin de semana. No os lo podéis perder». Y tanto, que es Patrimonio de la Humanidad.