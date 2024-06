Mazón reactiva el frente común con Baldoví por la financiación contra el PSOE

Tras 24 horas de incertidumbre, el jefe del Consell Carlos Mazón ha aclarado esta mañana que el PP sí apoyará la tramitación de la ley de Tracte Just para reclamar el cambio del modelo de financiación autonómica. Este voto a favor del texto llega después de que ayer, durante el debate, el portavoz popular Miguel Barrachina, dejara en el aire el sentido del voto por las incoherencias y correcciones detectadas por la Conselleria de Hacienda, unos fallos que impedirían que el Congreso aceptara este texto. Fue aprobada por amplia mayoría, con solo los votos en contra de Vox.

Cabe recordar que el texto que ha presentado la formación valencianista reclama una reforma del modelo de financiación, la creación de un fondo de nivelación hasta que se sustancie ese cambio, y la regularización de la deuda histórica. El objetivo de la ley es, una vez aprobada, ser enviada al Congreso de los Diputados. Tras las dudas de la víspera, Mazón ha confirmado que el PP facilitará su tramitación. “Voy a cumplir con mi palabra y votaremos a favor del trámite”, ha señalado Mazón a Baldoví en la sesión de control.

Pinza PP-Compromís

El contenido de esta norma fue abordado en la reunión de finales de mayo entre el president y el síndic de Compromís. Baldoví salió con el compromiso de Mazón de tramitar esta norma, y con un frente común entre ambos en un tema especialmente sensible para el PSPV, ya que son los socialistas quienes dirigen el Gobierno de España y los responsables de desencallar un modelo caducado desde hace una década, con grave perjuicio para las finanzas públicas valencianas.

Mazón se ha hecho de rogar y ha mantenido la incertidumbre hasta el último momento. La pinza entre el PP y Compromís continúa vigente. Mazón lo ha dejado claro: “Estaremos en contra a la traición del PSOE con la financiación singular a Cataluña”, ha dicho. Al mismo tiempo ha cargado también contra el PSPV: “Es la sucursal de la sucursal del separatismo”. “Usted y yo lo vamos a combatir, por la financiación justa de la C. Valenciana, con rigor. Ahí le espero señor Baldoví”.

El jefe del Consell, en cualquier caso, ha cuestionado la forma de la propuesta. Ha señalado las ineficiencias de la propuesta de ley de Compromís, y ha recordado que el Consell renunció a emitir informe desfavorable porque técnicamente tiene “graves deficiencias”. “Nos podemos encontrar con un muro en la mesa del Congreso”. En cualquier caso, ambos se han emplazado a mejorar el texto durante el trámite parlamentario que comienza ahora.

Libertad Educativa, adelante

Además de esto, la mayoría que respalda al Consell ha aprobado la primera tanda de la batería legal presentada hace unos meses. A falta de su publicación en el DOGV en los próximos días, tres de las cinco proposiciones de ley presentadas por PP y Vox son ya una realidad. La mayoría que ambos partidos gozan en las Corts ha permitido sacar adelante las leyes de Libertad educativa, la de la Agencia Antifraude y la de À Punt con aplausos y celebración de la bancada derecha que ha expresado su alegría, con felicitaciones al conseller Rovira.

No ha habido sorpresa en la cámara autonómica y PP y Vox han dado luz verde definitiva a las tres Proposiciones de ley que ambas formaciones presentaron a finales de marzo. Tres meses después, tres de las cinco normas registradas el 21 de marzo ya son una realidad para celebración de los socios del Consell y críticas de "involución" de la izquierda. Ahora faltará la más polémica de las leyes, la de Concordia además de la de Transparencia, de la que se votarán las enmiendas por la tarde.

Los 53 votos de PP y Vox, y tras el tercer paso del debate por el pleno, han aprobado la ley que regula la radiotelevisión pública, la enseñanza de valenciano en las aulas y la elección del director de la Agencia Antifraude. También han tumbado las últimas enmiendas pendientes de la oposición que apenas han logrado modificar ninguna de las cinco leyes durante su rápido trámite parlamentario.

Regreso de las líneas

Entre los efectos prácticos, está el regreso de las lineas de castellano y valenciano en las escuelas (algo que no se implantará en este curso) o la posibilidad de elegir lengua para hacer los exámenes en caso de la norma educativa; la fundación de una nueva Corporación Audiovisual Valenciana que asuma la gestión de À Punt con un nuevo organismo de control elegido por 7 consejeros en las Corts y un octavo en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias asi como que se considere el castellano como lengua igual que el valenciano en este ente mientras que en el caso de la Agencia Antifraude se podrá elegir a su director, plaza hoy en funciones, por mayoría absoluta y no por reforzada de tres quintos en caso de que no haya acuerdo.

Suscríbete para seguir leyendo