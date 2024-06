La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública protesta contra la ley de libertad educativa por "arrinconar el valenciano"

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, compuesta por Ampas y sindicatos, se concentró este jueves frente al Palau de la Generalitat para protestar tras la aprobación en Las Corts de la Ley de Libertad Educativa, "una ley que solo pretende arrinconar el valenciano en la enseñanza".

Los motivos son que con esta ley se prohíbe el uso vehicular del valenciano en las comarcas con predominio lingüístico castellano, se fomenta la exención de la asignatura de valenciano en las comarcas de predominio lingüístico castellano y la elección en cada grupo de cuál será la lengua mayoritaria. Esto "rompe el trabajo pedagógico en los ciclos, puesto que puede haber cursos con lenguas base diferentes dentro de un mismo ciclo, hecho que, además, dificulta la aplicación del banco de libros", reivindicó la plataforma en un comunicado.

Para los convocantes, la elección de la lengua base "no depende de criterios sociolingüísticos ni pedagógicos, ni del interés del alumnado. Los consejos escolares de los centros no opinan en esta cuestión. Los centros que no logren los porcentajes necesarios no tendrán la enseñanza en la lengua elegida por las familias. No hay, por lo tanto, libertad de elección”.

Homologación del C1

Esta ley también lleva incluida la eliminación del requisito de capacitación lingüística con el C1 de valenciano para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial (FP y Artísticos) de EOI. Se establecen certificaciones de niveles de valenciano, según los cursos, para aprobar la materia, "como si los centros educativos estuvieran pensados para certificar idiomas", denuncian.

Aun así, la plataforma critica que "se prohíben los planes experimentales que permitían incrementar el uso vehicular en valenciano y se sustituyen para incrementarlos en inglés. Por lo tanto, no hay ninguna medida de discriminación positiva hacia el valenciano para revertir la situación de minorización lingüística".

En la concentración también se protestó por los recortes de profesorado en las aulas públicas, de las aulas y profesorado de varias lenguas en las escuelas oficiales de idiomas, y de las más de 200 unidades en infantil y primaria. Unos recortes que han ido acompañados de una admisión de alumnado "segregadora y discriminatoria" (por la vuelta del distrito único), "la falta de recursos a la inclusión, un transporte escolar deficiente o la paralización del Plan Edificant. Problemas generados por el actual gobierno de la Generalitat, que en un año han ocasionado retrocesos en derechos educativos, y en detrimento de la educación pública", reivindican.