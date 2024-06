La Unió y AVA piden a Agricultura ayudas económicas por los daños de la fauna al campo

La Unió Llauradora i Ramadera así como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) han reclamado a la Conselleria de Agricultura medidas compensatorias por los daños de la fauna cinegética al campo. Ambas organizaciones agrarias critican que el departamento que preside el conseller José Luis Aguirre (Vox) haya cambiado su apuesta inicial de dar ayudas económicas y hable ahora únicamente de medidas de prevención.

Tanto la Unió como AVA coinciden en que el pasado viernes se publicó un anuncio de consulta pública previa sobre el proyecto de orden de la Conselleria por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al establecimiento de medidas preventivas en explotaciones agrarias con el fin de paliar los daños causados por la fauna cinegética. Desde la conselleria se insiste en que se trata de una consulta pública y por tanto se pueden presentar alegaciones.

Establecimiento de barreras

En este proyecto, indican, figura que las ayudas serán destinadas a las explotaciones agrarias "únicamente para prevenir los daños causados por la fauna cinegética, mediante el establecimiento de barreras que impidan su acceso a las mismas y, en consecuencia, daños en los cultivos o transmisión de enfermedades en las especies pecuarias". "Básicamente, las ayudas serán para poner vallas, que en muchos sitios de la Comunitat Valenciana es una práctica que no se puede hacer de forma generalizada en todos los terrenos donde existen daños", afirmaban desde la Unió con su secretario Carles Peris al frente. La propuesta, reiteran, no cumple con la filosofía que apronaron las Corts en su día.

El conseller José Luis Aguirre, en una visita a un campo dañado por los jabalíes. / Levante-EMV

Según la Unió, Agricultura emitió una nota de prensa el 4 de agosto de 2023 en la que el conseller del área, José Luis Aguirre, anunció una línea de destinada a los agricultores cuyas explotaciones se hayan visto dañadas por la acción de la fauna salvaje, tanto cinegética (jabalíes, corzos y conejos) como no cinegética (flamencos). "En ningún caso anunció ayudas para establecer medidas preventivas y sí ayudas a los afectados que, en estos momentos, es lo que precisa el sector", destacaba la organización este jueves.

La Unió asegura que la Conselleria de Agricultura "reconoce explícitamente en el proyecto de consulta pública previa que las medidas aplicadas hasta el momento para luchar contra la fauna silvestre no son suficientes para frenar la expansión demográfica de diversas especies, ni la frecuencia y magnitud de sus impactos sobre las actividades humanas y el medio natural". Sin embargo, han añadido las mismas fuentes, "pese a este reconocimiento, si no cambian las cosas, los agricultores afectados en la Comunitat Valenciana no verán compensados los daños por la afección de la fauna y únicamente podrán acceder a ayudas para prevenir estos daños".

Daños de la fauna a un naranjo / Levante-EMV

En la misma línea se expresaba AVA-Asaja, quiern formulará alegaciones. La entidad presidida por Cristóbal Aguado entiende que "además de medidas preventivas, es absolutamente necesaria una línea de ayudas para compensar los daños provocados por la fauna salvaje, tal como le hemos estado insistiendo desde el primer día de mandato al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre". AVA-Asaja argumenta la inclusión de compensaciones económicas por daños ocasionados por la fauna salvaje porque "el seguro agrario apenas cubre una mínima parte de los siniestros causados por los animales silvestres sobre los cultivos". Por otra parte, desde la entidad ven "interesante que la ayuda contemple también la instalación de vallado cuando sea posible".

La organización agraria ha pedido a la Conselleria de Agricultura que "implique al Gobierno central con una mejora del seguro que permita ampliar la cobertura de los daños provocados por la fauna y, donde no llegue el seguro, con fondos de la Unión Europea que complementen las compensaciones, ya que las leyes y las limitaciones a la actividad agraria llegan a Valencia desde Bruselas y Madrid".

Madrigueras excavadas por los conejos en un campo / Levante-EMV

Una plaga de saltamontes

Tras la denuncia pública lanzada por AVA-Asaja sobre la irrupción de "millones" de saltamontes en el término de Requena que están causando daños en la viña, el olivar y los cereales, la Conselleria de Agricultura ha visitado las zonas afectadas, ha tomado muestras de adultos de saltamontes para identificar la especie (a la espera de la confirmación oficial, el primer diagnóstico preliminar indica que se trata de saltamontes del género Calliptamus), ha consultado a expertos de otras comunidades autónomas en las que son más frecuentes los ataques de langostas o saltamontes y ha enviado una serie de recomendaciones a los agricultores.

AVA-Asaja ha solicitado un seguimiento exhaustivo por parte de la Conselleria de Agricultura sobre la presencia de los saltamontes, así como la puesta en marcha de las ayudas necesarias para resarcir a los agricultores afectados de esta situación.