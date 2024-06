El Consell acusa a la Confederación del Júcar de actuar "de forma trilera" con el agua para l'Albufera

El Consell no descarta pedir medidas cautelares para que se cumplan las aportaciones consignadas en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), que establecen 20 hm³ para el lago de l’Albufera. Diez de ellos procedentes del sistema Túria y otros diez del Júcar, de los cuales solo han llegado 2 hm³ del primero. La consellera Salomé Pradas comparecía este viernes tras el pleno del Consell para anunciar en qué se sustentará el recurso contencioso-administrativo anunciado por el president Carlos Mazón para reclamar ese caudal. Además, no dudaba en acusar a la Confederación Hidrográfica del Júcar de actuar “de forma trilera”.

Imagen de archivo del lago de l'Albufera / JM López

Según Pradas, la respuesta de la CHJ al requerimiento previo de la Generalitat se ha recibido este mismo viernes, a las 8 de la mañana. La consellera ha insistido en que además de llegar tarde, la contestación del organismo de cuenca "insiste en calcular como agua remitida los caudales que llegan a los arrozales y a todo el perímetro del parque natural", en lugar de los que llegan directamente a la laguna. El propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insistió el pasado miércoles en la llegada de 52 hm³ al parque. Unos datos, según Pradas, “surrealistas”. “No se ajustan ni tienen rigor, ni criterios técnicos”, subrayaba.

"Burlarse de los valencianos"

Desde la Generalitat se reclama a la CHJ que "deje de burlarse de los valencianos" y de crear "cortinas de humo" para tapar que han "incumplido el mandato legal", y ha señalado que además del recurso, no descartan pedir medidas cautelares para que "no vuelva a pasar lo que pasó en otoño" cuando los niveles de agua de l’Albufera bajaron en exceso. El descenso llegó a ser de veinte centímetros en apenas diez días a mediados de diciembre, como publicó Levante-EMV.

"Vergüenza técnica"

"El Consell no abandonará l’Albufera", aseguraba la consellera, quien destacaba que tienen "los datos claros", los informes técnicos y la información necesaria para poder ir a los tribunales, además de contar con "pruebas documentales de que la CHJ admite que ese agua no ha llegado". Según Pradas, el escrito remitido por parte del organiso de cuenca es “una vergüenza técnica”. El Consell, explicó, reclamará en su recurso lo mismo que ha pedido en el requerimiento previo, la puesta a disposición inmediata del lago de los caudales no enviados, que cifra en 18 hm3.

