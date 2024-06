Escola Valenciana lleva la Ley de Libertad Educativa a los juzgados solo un día después de ser aprobada por Partido Popular y Vox en Las Corts. Así lo ha hecho saber la entidad en un comunicado emitido este viernes en el que pide la suspensión cautelar de la ley por suspender los programas experimentales de inmersión lingüística en valenciano al que ya se habían apuntado muchos estudiantes.

La entidad critica que se ha aprobado la ley "con muy poca antelación al inicio del curso escolar", lo que ha provocado situaciones como esta. Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana, explica que continuarán trabajando para "paralizar, a todos los nivles y en todos los ámbitos educativos esta ley nefasta para el alumnado".

La huelga de educación en València, en imágenes / Germán Caballero

El texto supone un cambio importante en la política lingüística en las aulas y deja la ley de plurilingüismo aprobada en 2018 por el Botànic en el pasado. Entre muchas otras novedades, las familias podrán votar cuál quieren que sea la lengua base de su centro (valenciano o castellano), se homologará el C1 de valenciano a los estudiantes que saquen un 7 en la asignatura en Bachillerato, se facilita la exención del valenciano en zonas castellanoparlantes, se da la posibilidad al alumnado de hacer los exámenes en cualquier lengua cooficial en las asignaturas no lingüísticas y decae el requisito del C1 para ser docente pero solo en algunas especialidades de FP y conservatorios de Música.

Escola Valenciana tachó esta norma como una "bomba para el valenciano" cuando el conseller José Antonio Rovira la anunció hace unos meses, y criticó que arrinconaba el idioma haciendo peligrar aún más su uso.

Críticas a la ley

Por eso, la entidad ha recordado que "continuará con las movilizaciones y acciones iniciadas contra la ley, que desmerece el rol docente, deslegitima a los Consejos Escolares (que eran quienes elegían hasta ahora el porcentaje de las lenguas), obvia la situación de recesión lingüística del valenciano, no garantiza la enseñanza equitativa de las dos lenguas oficiales, discrimina al alumnado, prioriza la ideología al objetivo fundamental de la enseñanza y no incorpora criterios pedagógicos o didácticos".

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública (dentro de la que se encuentra Escola Valenciana) ompuesta por Ampas y sindicatos, se concentró este jueves frente al Palau de la Generalitat para protestar tras la aprobación en Las Corts de la Ley de Libertad Educativa, "una ley que solo pretende arrinconar el valenciano en la enseñanza".

Para los convocantes, la elección de la lengua base "no depende de criterios sociolingüísticos ni pedagógicos, ni del interés del alumnado. Los consejos escolares de los centros no opinan en esta cuestión. Los centros que no logren los porcentajes necesarios no tendrán la enseñanza en la lengua elegida por las familias. No hay, por lo tanto, libertad de elección”.