El PP posa con la bandera LGTBI en las Corts sin acto institucional

La bandera arcoíris luce desde primera hora de la mañana de este viernes, día del Orgullo LGTBI, en la fachada principal de las Corts. A diferencia de lo ocurrido en el Ayuntamiento de València, y con el suelo todavía húmedo por la tormenta desatada en los últimos dos días entre cruce de declaraciones y acusaciones, representantes del PP en el parlamento autonómico y en el Consell han acudido a la colocación de la insignia en la entrada del Palau dels Borja.

En concreto, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y el director general de Diversidad, Stephane Soriano, así como diputados populares como su síndic, Miguel Barrachina, o el vicepresidente primero de las Corts, Alfredo Castelló, han posado junto a la bandera, situada en la fachada central, tras su colocación, algo que se ha hecho, tal y como se acordó en la Mesa de las Corts, sin ningún tipo de acto institucional.

De hecho, la propuesta que se aprobó en el órgano de dirección del parlamento fue situar esta insignia tanto el 17 de mayo, día contra la LGTBIfobia, como este viernes 28 de junio, día del Orgullo, pero hacerlo sin acto institucional, como sí se había hecho en años pasados. Es más, la presidenta del parlamento, Llanos Massó, de Vox, socia de gobierno del PP, no solo no ha asistido a la colocación, sino que apoyó esta semana el escrito de Vox reclamando que no se situara la bandera arcoíris, petición que desautorizó el PP.

Igual que ocurrió el pasado 17 de mayo, con el día contra la LGTBIfobia, el PP se ha hecho la fotografía con la insignia en solitario, sin sus socios y sin ninguna representación de los partidos de izquierdas. PSPV y Compromís lo hicieron en aquella ocasión un par de horas después con las organizaciones del colectivo para protestar por esa falta de acto institucional en el parlamento como se había hecho años atrás.

“La Comunitat Valenciana es una tierra de libertad y estamos muy orgullosos de que nadie monopolice los deseos, la libertad y diversidad de los valencianos”, ha señalado el síndic del grupo popular, Miguel Barrachina, después del acto, unas horas después de que el tema de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de València caldease los ánimos del pleno de las Corts entre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la oposición.

