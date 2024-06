El primer Orgullo de PP y Vox acaba en un gran tormenta política

Bronca en las redes, bronca ante los micrófonos, bronca en el hemiciclo de las Corts Valencianes y bronca hasta en el balcón del Ayuntamiento de València. La edición del Orgullo LGTBI+ de este año, en el contexto de los cambios de gobierno en las principales instituciones valencianas, se ha visto rodeado de polémica con los colectivos enfrentados a instituciones como el consistorio y con mucho ruido en torno a los posicionamientos políticos. Y en la víspera del día grande (hoy son las manifestaciones), la polémica ha mutado en una gran bronca.

La bronca venía del día anterior, con unas declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, contra las que la oposición salió en tromba. Catalá, que se ha negado a colocar la bandera arcoíris en el balcón, dijo: «El Ayuntamiento no pone banderas en el balcón, pero no por el día del Orgullo, no lo pone el día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el día del cáncer». Las palabras despertaron grandes críticas. Incluso el Gobierno de España, a través de la ministra de Igualdad, anunció que las investiga como posible delito de odio, por la comparación con una enfermedad.

«Esta situación no es aislada. Estamos viendo declaraciones de otros responsables del PP en una dirección muy similar. No entienden, respetan y comparten una sociedad diversa donde los derechos de todos tienen que ser reconocidos y respetados», señaló la ministra Ana Redondo.

Con la tormenta creciente, y con las críticas también de Lambda por no pedir disculpas, la alcaldesa aclaró: «En ningún caso, en ningún momento y en ninguno de mis escenarios mentales quise comparar en absoluto el colectivo LGTBI con ninguna enfermedad».

La cosa no terminó ahí. Tras la negativa a colgar la bandera, Compromís la desplegó durante unos minutos en el mismo balcón del ayuntamiento, pero la Policía Local la retiró instantes después, tal como se observa en las imágenes.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, destacó que la bandera del Orgullo en el balcón del Ayuntamiento de València ha sido un símbolo para el colectivo LGTBI durante la última década y, por eso la desplegó para que, aunque fuera por unos minutos, volviera a lucir en el balcón.

Por la mañana, sin embargo, los decibelios alcanzaron la máxima intensidad de la jornada. Nada menos que en las Corts, y de la mano de la primera autoridad, el president Mazón. El jefe del Consell defendió a Catalá, y también al alcalde de Elx, Pablo Ruz, que ha recibido insultos anónimos en los últimos días y ayer estuvo presente en la cámara. Ambos fueron ovacionados. Mazón los reivindicó al tiempo que reprochaba a la izquierda por incitar esos «discursos de odio».

El jefe del Consell no se ahorró argumentos, y leyó los insultos anónimos vertidos en las redes contra la alcaldesa: «despojo humano», «homófoba», «basura» e «hija de la grandísima puta», citó el president.

Defensa del alcalde de Elx

En la misma intervención también sacó las pegatinas anónimas que han aparecido en Elx contra el alcalde: «Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?», en referencia a su socia de Vox. Mazón reivindicó la defensa de ambos de la diversidad y la igualdad. Y reprochó a la izquierda que no se solidarizara. En este clima se celebra hoy el Orgullo 2024.

Suscríbete para seguir leyendo