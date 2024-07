Marzà asume como eurodiputado y deja las Corts tras 9 años

Vicent Marzà ya es oficialmente eurodiputado. El exconseller de Educación ha asumido su acta como miembro del Parlamento Europeo en un acto este lunes en el Congreso, en el que ha prometido "por el pueblo valenciano y la justicia social" su escaño la cámara comunitaria. En esta, ha informado Compromís, se adscribirá al grupo Los Verdes/ALE (Alianza Libre Europea) de fuerzas progresistas donde estará también Jaume Asens, número dos en la candidatura de Sumar, o los representantes de ERC, BNG y Bildu.

“Tomo posesión como eurodiputado de Compromís con la voluntad y con el reto de representar los intereses de los valencianos y de todos nuestros sectores productivos", ha expresado Marzà así como "para construir una nueva Europa que haga frente a la extrema derecha, que sea más social y avance en derechos y libertades”. Durante las semanas previas, el representante de Compromís ha realizado ya varias reuniones y contactos en Bruselas y la formación ha activado una página web para informar de su actividad.

Entre los primeros encuentros, destacan uno relacionado con el derecho a la vivienda con el Sindicato Internacional de Inquilinos e Inquilinas y otra con el representante del Frente Polisario para la Unión Europea, Mansur Omar. Asimismo, esta semana se inician las negociaciones para determinar las competencias en diferentes comisiones del Parlamento Europeo en las cuales participará el eurodiputado valencianista y el próximo 16 de julio participará en Estrasburgo en la constitución del nuevo hemiciclo.

La entrada de Marzà como eurodiputado provoca también su adiós de las Corts. El pasado viernes firmó su renuncia al escaño justo nueve años después de su entrada en la cámara autonómica. Fue en 2015, en la legislatura en la que se convirtió en conseller de Educación. En 2019 revalidó el acta y el cargo al frente de este departamento hasta que en 2022 dejó el Consell y pasó a ser síndic adjunto, puesto en el que continúa tras las elecciones del 28M del año pasado.

Este es precisamente una de las incógnitas que se abren en Compromís. Su escaño lo ocupará el próximo en la lista por Castelló, quien fuera responsable de Cultura en Burriana las dos últimas legislaturas, Vicent Granel; pero todavía no se sabe quién asumirá las responsabilidades como portavoz adjunto. Esto, señalan fuentes del grupo parlamentario, se deciriá próximamente a nivel interno, no obstante, la ecuación no es del todo sencilla vistos los equilibrios internos.

Sucesión en la portavocía

El síndic actualmente (y así seguirá) es Joan Baldoví, mientras que los otros adjuntos son Isaura Navarro, Aitana Mas y hasta ahora, Vicent Marzà. Esto dejaba a un representante por cada circunscripción y con dos de Més y dos de Iniciativa. Quien se quedó fuera de ese primer reparto fueron los Verds, la tercera pata de la coalición, que ahora podrían reclamar el puesto para Paula Espinosa. El problema es que se rompería el reparto territorial, ya que Espinosa es de Valencia y Marzà, de Castelló.

Para mantener este esquema territorial, la marcha del exconseller debería ser cubierta por por Mònica Àlvaro, Vero Ruiz o el citado Granel. Àlvaro es una de las voces críticas dentro de Més, perteneciente a la corriente más nacionalista, Bloc i País, lo que, con el congreso de esta formación en el horizonte le dificulta su elección. El problema de Granel es que es novel en el parlamento mientras que de ser Ruiz la elegida podría haber problemas por su pasado en Iniciativa, del que se marchó con choque interno, y que el partido mayoritario de la coalición, Més, tendría solo uno de los cuatro puestos del órgano de dirección.

