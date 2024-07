Mazón minimiza el pulso de Barrera por los pactos de Feijóo con Sánchez

"Nada de nada". Con esta contundencia despejan desde Presidencia del Consell la amenaza lanzada por la dirección nacional de Vox de romper los gobiernos autonómicos que comparte con el PP, como el valenciano, si los populares aceptan los criterios del Gobierno para el reparto de menores migrantes no acompañados. El president, Carlos Mazón, está tranquilo al respecto y no ve en jaque la estabilidad del Ejecutivo que comparte con Vox pese a que su vicepresidente primero, Vicente Barrera, explicitó hace escasos días que ese órdago incumbe también a la Comunitat Valenciana.

Este lunes Mazón tuvo una oportunidad perfecta para abordar el asunto con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con buena parte de los barones territoriales, con quienes coincidió en el acto de partido celebrado en Salamanca para presentar el proyecto de unificación de las pruebas de acceso a la universidad en las autonomías gobernadas por los populares.

Sin embargo y pese a las facilidades, "nada de nada". Desde el entorno del president aseguran que no se produjo ninguna reunión al respecto entre los dirigentes del PP. No hubo siquiera conversaciones informales, añaden las fuentes de Presidencia para reforzar ese mensaje de que reina la calma en el seno tanto de Génova como del Consell, una de las máximas del Ejecutivo de Mazón en el arranque de legislatura. "Todo tranquilo", indicaban las fuentes tras el encuentro popular.

No es la primera vez que Vox eleva el tono desde Madrid contra el PP en torno a la inmigración y lo vincula con los gobiernos autonómicos compartidos. En marzo, el partido de Santiago Abascal aseguró que "impediría" el traslado de personas migrantes llegadas a Canarias a las comunidades que gobierna con el PP. Entonces, la Conselleria de Servicios Sociales de la vicepresidenta segunda, Susana Camarero (PP), evitó valorar la amenaza. Tampoco el propio Barrera entró en el asunto.

Pero ahora el vicepresidente voxista sí que ha hecho suya la advertencia de la cúpula nacional de su formación. En un mensaje en redes sociales, Barrera acusó este fin de semana a Feijóo de "intentar imponer sus políticas socialistas" en la C. Valenciana y avisó de que esto supone "un ataque a la estabilidad" del Consell de coalición con el PP de Mazón.

Sea como sea, desde Presidencia mantienen que tampoco ha habido conversaciones sobre ese reparto de menores migrantes no acompañados entre Mazón y Barrera.

"No está en el pacto de gobierno"

Frente a la tranquilidad que defiende Presidencia, Vox mantiene su ofensiva contra la inmigración, uno de sus principales caballos de batalla electoral. El portavoz nacional voxista, José Antonio Fúster, aseguró ayer que las repatriaciones de los menores no acompañados están recogidas en los acuerdos de gobierno de PP y Vox y que su formación "no contempla otra posibilidad que no sea el cumplimiento" de ese compromiso.

Una versión que contradicen en Presidencia, donde las fuentes consultadas señalan que el pacto valenciano "no incluye" esta medida.

La entente se produjo en tiempo récord. Solo 15 días después de las elecciones, PP y Vox firmaron un acuerdo básico de cinco puntos (libertad, desarrollo económico, refuerzo de Sanidad y servicios sociales, defensa de señas de identidad y fomento de la natalidad y la promoción de la seguridad) que pocos días después se amplió a 50.

El punto 48 recoge que la Generalitat, dentro de sus competencias, "pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".

