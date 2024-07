Estos son los puntos donde más agua dejaron las explosivas lluvias del lunes

Las lluvias del pasado lunes 1 de julio dejaron precipitaciones generalizadas de intensidad baja y media en la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El balance de las lluvias publicado por la CHJ indica que en las zonas en las que ha caído más agua ha sido en el interior norte de Castellón; en el Sénia y el Maestrat, 4,4 milímetros cuadrados (mm2). Seguido de la Cuenca del Palancia, 3,9 mm2; las del Júcar, 2,3 en cada una (Alto, Medio y Bajo). En la zona del Serpis y de la Marina Baixa, los mínimos, con 0.4 y 0,3 respectivamente.

El Embalse de Ulldecona es el que tiene menor almacenado de la CHJ, a penas el 0,91% de su total. Sin embargo, ha sido el Sénia en la que más precipitaciones de media ha habido del sistema. En la estación del pantano se han detectado 8 litros por metro cuadrado (l/m2) y en la de Fredes (La Pobla de Benifassa), 18,8. En la zona las lluvias se han concentrado en el interior y la máxima se ha alcanzado en Cervera del Maestre, siendo un total de 19,8 litros.

Las lluvias se han concentrado en junto a València / CHJ

València, donde más ha llovido

El pluviómetro de València ha sido el que más agua ha registrado del Bajo Túria, 54,2 l/m2. Además, las precipitaciónes han dejado fuertes lluvias concentradas en la estación del Alto Pino, en Serra (29,6), El Puig (23,7) y Chiva (17,8). En el resto de la zona las aguas han sido mínimas, todas por debajo de los 2,8 litros de Marines y Casinos. La cantidad más baja también ha quedado en Serra, en la base de Portaceli, tan solo 0,2. En Cuenca ha quedado una media de 1,5 mm2.

Las estaciones de la Marina Baixa no han detectado agua. Los indicadores de los pluviómetros del informe de la CHJ no muestran ninguna precipitación. En las centrales de Borriol, Cuerda, Embalse de Forata y Tragacete, han sufrido anomalías en sus sistemas y no se han podido registrar las lluvias de la zona.