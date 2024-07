Roberto Centeno: "Es una barbaridad que en la Malva-rosa sólo haya un hotel a la altura y el resto VPO, un hospital y un instituto"

El mercado inmobiliario tiene hambre de negocio. Los promotores exigen más suelo, menos burocracia e intervención de la administración, según han defendido esta mañana Roberto Centeno (Atitlan), Alfredo Rodríguez (Rover Grupo), José Luis Palau Salvador (director general de Simetría Grupo ) y Vicente Llácer (consejero delegado del Grupo Ática) en la mesa redonda "Actualidad y perspectivas del sector inmobiliario" en el "Encuentro inmobiliario 2024. Claves y perspectivas" organizado por APD (Asociación para el progreso de la dirección) y Cuatrecasas.

Y el apetito de negocio mira con deseo al litoral. En la jornada celebrada esta mañana con València como protagonista. A la que se refirió el presidente de Atitlan Roberto Centeno. "En la Malva-rosa, en la primera línea de playa de València es todo un hospital... Playas como ésta en una ciudad no hay. ¿Qué hace un hospital en primera línea de playa? ¿Y un instituto?", se preguntó. "Me alegro mucho por los niños, pero es una barbaridad que València con ese potencial sólo haya un hotel a la altura de la localización [el Hotel Las Arenas] y el resto son viviendas de VPO, un hospital e institutos". Una peculiaridad que, según la visión de Centeno, se produce porque "València es una ciudad que no se ha creído lo que es. No ha creído en su potencial. Han tenido que venir gente de fuera a enseñarnos eso. No pensábamos que tenía ese potencial". Una situación que a su parecer ha cambiado. "Los proyectos ahora son más ambiciosos. La torre de Bofill era impensable. En València hacen falta viviendas de calidad, de primer nivel. Pensábamos que no se iba a vender... Pues se ha vendido todo. Y el potencial es enorme. Hacen falta oficinas, hoteles de cinco estrellas. Hace falta de todo. Tenemos mucho campo para trabajar", defendió.

Alfredo Rodríguez de Rover Grupo ha lamentado la presión que ha sufrido el mundo de la construcción. "Hubo una época que se pedía menos ladrillo y más ordenadores, menos ladrillos y más valor añadido. El sector fue dilapidado y se acabaron las cadenas de producción". Un error a juicio de Alfredo Rodríguez porque "a la gente se le enseña en la obra". Y, además, "nos quedamos diez años fuera de la Constitución sin garantizar el artículo 47 del derecho a la vivienda". Para el presidente de Rover Grupo "de aquellos polvos estos lodos: no hay suelos, la gente demanda casas. Pero la oferta no existe. Producir viviendas necesita años de tramitación por lo que tenemos un problema de primer orden. Aunque hoy en día tenemos una administración sensible y empeñada en que esto funcione. Era razonable que esto pasara pero nadie lo quiso ver. A nuestro sector se le machacó, pero la demanda está. Aunque la oferta tardará diez o quince años. Es una difícil solución para el problema habitacional que existe en este país", defendió el presidente de Rover Grupo quien también considera que "la vivienda es barata en València".