Estas son las 46 zonas peligrosas para el baño en ríos, azudes y embalses de la Comunitat Valenciana

La desaparición de un varón de 59 años después de lanzarse al río Xúquer el domingo desde una altura de 17 pisos vuelve a poner el foco en la peligrosidad del baño en masas de agua de interior. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alerta sobre 46 puntos catalogados como peligrosos para el baño en ríos, azudes y embalses. El control es continuo y, por eso, el listado cambia y se va actualizando con regularidad; en ocasiones al alza y en otras, a la baja. De hecho, en el verano de 2022, la lista incluía hasta 50 enclaves. Uno de los que ha salido es el Estret de les Penyes en el río Algar, que registró cuatro víctimas mortales en solo un mes.

Las zonas peligrosas se concentran en la provincia de Valencia que cuenta con 24 de estos puntos, especialmente en la comarca dels Serrans. Algunos de ellos se llenan durante el verano como La Playeta de Chelva, La Zagra en Tuéjar, La Fenosa en Benaguasil o el Azud de Antella. En segunda posición, se sitúa la provincia de Castellón con un total de 21 zonas de baño peligrosas; algunas de ellas muy concurridas como el Salto de la Novia en Navajas, la salida del Embalse del Arenòs en Montanejos o el Pozo de los Gitanos en Segorbe. Por último, la de Alicante solo cuenta con un único emplazamiento de este tipo: La Encantada de Planes.

El riesgo de estos enclaves radica en las variaciones bruscas del nivel del agua que se pueden producir en la red fluvial, así como la proximidad de estos puntos a presas, infraestructuras de regadío o hidroeléctricas y su actividad derivada. El bañista puede considerar que no existe peligro hasta que se ve arrastrado por una corriente inesperada que, en muchas ocasiones, acaba siendo mortal. O como apunta la hipótesis de la Guardia Civil en el caso del desaparecido en el Xúquer, puede haber zonas de salto de riesgo, cuyo impacto contra el agua puede ser mortal. En adición, los dos intensos episodios de precipitaciones del mes de junio con hasta 71 l/m2 acumulados en Villar del Arzobispo pueden provocar el aumento del caudal de algunas de estas superficies hídricas.

Carteles informativos

Algunas de estas zonas -no todas- están señalizadas con carteles que alertan sobre la peligrosidad del baño. Las ha ido instalando la Confederación Hidrográfica del Júcar desde hace años, sobre todo en zonas cercanas a las infraestructuras de su competencia, como presas, canales o estaciones de aforos, entre otras. Desde la entidad, reconocen dos cosas. La primera que su competencia no es señalizar estas zonas, ni tampoco forma parte de sus responsabilidades; sino que la Ley de Aguas -regula el baño común- establece que esta actividad su puede ejercer "libremente y bajo la responsabilidad de la persona bañista". Y, en segundo lugar, explican que los carteles -en la Presa de Manises, luce uno con el texto "Atención Zona Peligrosa para el Baño"- no incluyen una "obligación regulada" sino una "recomendación para las personas que quiera practicar el baño, bajo su estricta responsabilidad".

¿Qué zonas son aptas para el baño? Más allá del listado de sitios no recomendados por la CHJ, la recomendación es realizar actividades de baño en las zonas declaradas y registradas como tal por la Generalitat Valenciana. El listado incluye hasta 15 playas continentales. Algunas de las recomendadas coinciden con las catalogadas por la CHJ porque se permite el baño en algunas de sus zonas, pero no en otras.

Las 46 zonas de baño peligroso en la Comunitat Valenciana El listado de la CHJ incluye 46 zonas consideradas como peligrosas para el baño. El listado completo es el siguiente: Provincia de Valencia Huerto de Mulet – Polinyà de Xúquer

Confluencia Júcar /Barranco Nacimiento – Dos Aguas

Zagra- Tuéjar

La Presa – Manises

Calles – Domeño

Loriguilla – Chulilla

Diques - Domeño

Salto Domeño

La Playeta – Chelva

Molino de Puerto – Chelva

La Pea – Vilamarxant

La Playeta-El Pontón - Pedralba

Estación de aforos- Bugarra

Río Santos – l’Alcúdia de Crespins

Área recreativa – Jalance

Les Peñetes- Alcántara de Xúquer

Zona Encauzada – Sumacárcer

Fuente de Marzo – Anna

Nacimiento del río Fraile – Bicorp

Bajo Azud Antella – Antella

Clot del Negre – Cotes

L’Esgoletja – Sumacárcer

Pie de presa – Chulilla

La Fenosa – Benaguasil Provincia de Castellón Presa de Vila-real

Embalse de Ulldecona- Pobla de Benifassà

Embalse de Sichar – Onda

Entrada Embalse Arenòs – Puebla de Arenoso

Salida Embalse Arenòs – Montanejos

Badén – Argelita

Fuente de San Pere – Pobla de Benifassà

El Pozo – Arañuel

La Cava – Torrechiva

Corralico – Toga

Los Ignacios – Argelita

El Muladrar – Fanzara

Bajo el puente – Fanzara

El Tormo – Cirat

El Olivar – Ribesalbes

Cedraman – Castillo de Villamalefa

Fuente del Baño – Navajas

Los Pajaricos – Altura

Pozo de los Gitanos – Segorbe

Salto de la novia – Navajas

Zona de baño – Ayodar Provincia de Alicante La encantada-Planes

